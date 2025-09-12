Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política 1% | Mujeres por Justicia Tributaria |

Problemas con los dueños

Polémica suspensión de charla de Mujeres por Justicia Tributaria en la Huella de Seregni

La actividad "¿Qué pensamos las mujeres sobre el impuesto al 1% más rico?", pautada para hoy, viernes, fue suspendida por burocracia y "órdenes de arriba".

Polémica suspensión de actividad de Mujeres por Justicia Tributaria en la Huella de Seregni

Polémica suspensión de actividad de Mujeres por Justicia Tributaria en la Huella de Seregni
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En la noche de ayer, circuló la invitación a la actividad "¿Qué pensamos las mujeres sobre el 1% más rico?", organizada por Mujeres por Justicia Tributaria, con la palabra CANCELADO de diagonal a diagonal. La imagen era acompañada por un texto, escrito con notoria molestia por las organizadoras, acusando a quienes "se creen dueños del FA" de haberla "prohibido".

Notoria molestia

"A esta actividad, de mujeres frenteamplistas, en la que iban a participar la vicepresidenta del FA, una senadora, una diputada, y dos destacadísimas compañeras más, y que había sido aprobada y difundida desde hace 20 días, la prohibieron dos de los que se creen dueños del Frente Amplio, 24 hs. antes de su realización. Así estamos, se ve que no les gustaba el tema a tratar, las participantes, o quién sabe qué. Así estamos, lejos no, lejísimos de los y las compañeras", decía el mensaje difundido en las redes sociales.

En la actividad, programada para hoy viernes 12 de septiembre, en la Huella de Seregni iban a hacer uso de la palabra la senadora Constanza Moreira, la vicepresidenta del Frente Amplio Verónica Piñeiro, la militante sindicalista y feminista Tamara García, la diputada Tatiana Antúnez y la ex diputada Lilián Galán.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 10.50.57 PM
Imagen que circuló ayer en la noche, informando sobre la suspensión de la actividad sobre la justicia tributaria, organizada por mujeres frenteamplistas.

Imagen que circuló ayer en la noche, informando sobre la suspensión de la actividad sobre la justicia tributaria, organizada por mujeres frenteamplistas.

"Ruido", burocracia y censura

Una de las oradoras de la actividad señaló de forma escueta que "hubo ruido, pero ya se arregló", admitiendo que había algo de cierto en el mensaje que circuló, pero sin brindar mayores detalles. Otra de las oradoras en la actividad sí explicó que fue lo que sucedió.

Según se explicó, el evento había sido solicitado con más de 20 días de anticipación y autorizado pero a último momento se informó que no podría realizarse salvo que un sector político asumiera formalmente la convocatoria. La situación derivó en incomodidad y reclamos por lo que algunas asistentes consideran un patrón: "las mayores trabas se dan cuando se trata de iniciativas impulsadas por mujeres".

Se planteó que hubo "un error", "dijeron que las actividades de la huella son para el Frente Amplio, para comités o para sectores, este grupo conformado por mujeres que son principalmente independientes", señaló una de las invitadas, aunque planteó que en verdad, suena a excusa, "porque de hecho la mayoría de las oradoras en la actividad son mujeres sectorizadas".

"Esto se pidió hace más de 20 días o un mes, se planteó la actividad y se dijo que sí, sin embargo dos días antes llamaron a la compañera para avisarle que no se podía hacer, salvo que no hubiera un sector que convocara".

Aunque posteriormente se comunicó que la reserva del espacio seguía vigente y que no era estrictamente necesario contar con la adhesión de sectores en la convocatoria, la decisión de cancelar ya estaba tomada. Ahora las organizadoras evalúan reprogramar la actividad en otra fecha, aunque la disponibilidad de agendas y compromisos sindicales podrían complicar la participación de algunas de las invitadas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar