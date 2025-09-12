Polémica suspensión de charla de Mujeres por Justicia Tributaria en la Huella de Seregni

WhatsApp Image 2025-09-11 at 10.50.57 PM Imagen que circuló ayer en la noche, informando sobre la suspensión de la actividad sobre la justicia tributaria, organizada por mujeres frenteamplistas.

"Ruido", burocracia y censura

Una de las oradoras de la actividad señaló de forma escueta que "hubo ruido, pero ya se arregló", admitiendo que había algo de cierto en el mensaje que circuló, pero sin brindar mayores detalles. Otra de las oradoras en la actividad sí explicó que fue lo que sucedió.

Según se explicó, el evento había sido solicitado con más de 20 días de anticipación y autorizado pero a último momento se informó que no podría realizarse salvo que un sector político asumiera formalmente la convocatoria. La situación derivó en incomodidad y reclamos por lo que algunas asistentes consideran un patrón: "las mayores trabas se dan cuando se trata de iniciativas impulsadas por mujeres".

Se planteó que hubo "un error", "dijeron que las actividades de la huella son para el Frente Amplio, para comités o para sectores, este grupo conformado por mujeres que son principalmente independientes", señaló una de las invitadas, aunque planteó que en verdad, suena a excusa, "porque de hecho la mayoría de las oradoras en la actividad son mujeres sectorizadas".

"Esto se pidió hace más de 20 días o un mes, se planteó la actividad y se dijo que sí, sin embargo dos días antes llamaron a la compañera para avisarle que no se podía hacer, salvo que no hubiera un sector que convocara".

Aunque posteriormente se comunicó que la reserva del espacio seguía vigente y que no era estrictamente necesario contar con la adhesión de sectores en la convocatoria, la decisión de cancelar ya estaba tomada. Ahora las organizadoras evalúan reprogramar la actividad en otra fecha, aunque la disponibilidad de agendas y compromisos sindicales podrían complicar la participación de algunas de las invitadas.