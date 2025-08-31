Hacete socio para acceder a este contenido

Política presupuesto | proyecto | Gabriel Oddone

al parlamento

MEF entregó proyecto de Presupuesto con énfasis en trabajo, protección social y seguridad

El proyecto de Presupuesto, de 714 artículos, fue entregado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone y el martes ingresa a consideración de Diputados.

Oddone explica el Presupuesto.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Fabián Tapia

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y su equipo entregaron a la Presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse y al titular de la Cámara de Representantes, Sebastián Baldomir, el proyecto de ley de Presupuesto. La iniciativa, de 714 artículos, fue recibida en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo.

Tras la entrega, Oddone indicó a la prensa que “el equipo económico está complacido de entregar en fecha el Presupuesto Quinquenal y satisfecho del proceso de trabajo y del esfuerzo de los funcionarios del Ministerio de Economía y de la Contaduría General de la Nación; para cumplir los plazos y en las últimas horas, cerrar acuerdos salariales con diversas instituciones educativas, y del sector público: salud, sector judicial, entre otras”.

Sostuvo que “el Poder Ejecutivo ahora se apresta a poder iniciar la Ejecución Presupuestal a partir del viernes, donde estamos citados por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, de la Cámara de Representantes, para presentar el Presupuesto y mostrar los lineamientos fijados”.

Contenido del Presupuesto

Respecto al contenido del proyecto, indicó que “tiene tres grandes objetivos: el crecimiento con un fin específico que es el trabajo, fortalecer la calidad del empleo, en cantidad y en cuanto a las remuneraciones; segundo objetivo: fortalecer la matriz de protección social para reducir la desigualdad y la pobreza; tercer eje mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia de los habitantes del país, porque está al tope de la demanda ciudadana y el gobierno es sensible a esta necesidad”.

Paralelamente el Presupuesto se propone “trazar una senda creíble y responsable de la responsabilidad fiscal y con adecuación de asignaciones presupuestales”.

El Presupuesto ingresará este martes 2 de setiembre a la Sesión de la Cámara de Representantes y, a partir de allí, está Cámara dispondrá de 45 días para su tratamiento, para luego comunicarse a la Cámara de Senadores (que dispone de igual tiempo).

ANEP llevó el suyo

Previamente, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Caggiani presentó el presupuesto del organismo.

Caggiani señaló que “ANEP como Ente Autónomo presenta un Mensaje propio que fue trabajado por las diferentes Direcciones Generales del Codicen; sobre la base de la necesidad que tiene Uruguay de recomponer el ejercicio y garantizar el derecho a la educación, y de un conjunto de acuerdos que existen en la sociedad y en el sistema político, vinculado a la expansión: en primera infancia, en la extensión del tiempo pedagógico, con lo terciario universitario”.

Ingrese al texto completo del proyecto de Ley de Presupuesto:

