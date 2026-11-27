“Antes no existía esa intención de negociar por separado y ahora sí; por lo tanto, el presidente Lula debe abordar el asunto”, comentó a la prensa la secretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería brasileña, la embajadora Gisela Padovan.

Preocupaciones en la cumbre

Indica EFE que una de las principales preocupaciones de Brasil gira en torno al acuerdo comercial suscrito en febrero entre Argentina y Estados Unidos, que contempla la reducción o eliminación de aranceles para una serie de productos y cuya compatibilidad con la lista de excepciones al Arancel Externo Común está bajo análisis.

Uruguay también está en la mira: el inició del proceso de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés), un bloque de libre comercio integrado por economías como Japón, el Reino Unido y Canadá, y que representa cerca del 15 % del PIB mundial, preocupa a Brasil.

Además de las divergencias comerciales, la cumbre estará marcada por la expectativa ante la coincidencia de Lula y su homólogo argentino, Javier Milei, tras la reciente escalada de tensiones diplomáticas.

Ambos mandatarios han confirmado su asistencia, pero ninguna de las partes ha solicitado una reunión bilateral, según fuentes diplomáticas brasileñas.

Confianza en Brasil

Padovan se dijo confiada en que Brasil y Argentina van a “superar este momento” de crisis diplomática, aunque admitió que en el corto plazo “tal vez haya un menor énfasis político y social, y uno mayor en lo económico y comercial en las relaciones”.

La defensa de la democracia también ocupará un lugar central en los discursos del mandatario brasileño, que se reeligió para un cuarto mandato en las elecciones del pasado octubre.

Al margen de la cumbre, Lula mantendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de Paraguay, Pedro Alliana, y Uruguay, Yamandú Orsi.

(Tomado de EFE)