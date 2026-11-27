La Corte Electoral concluyó este viernes el escrutinio departamental de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) y confirmó que Estela Ovelar, candidata de la lista 1, respaldada por la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), será la representante de los pasivos en el directorio del organismo.
Elecciones BPS
Estela Ovelar ganó por 1.630 votos y la Onajpu seguirá en el directorio del BPS
Estela Ovelar obtuvo 145.482 votos y superó por 1.630 sufragios a Renaldo Borriero, candidato de la lista 5 de Hay otro camino, que alcanzó 143.852 adhesiones. Con este resultado, la Onajpu mantendrá la representación de los jubilados y pensionistas, que ejerce desde 1992.