La disputa por el lugar correspondiente a los pasivos había quedado abierta tras el escrutinio primario, que había mostrado una diferencia todavía menor entre los dos principales candidatos. En esa instancia, Ovelar había reunido 143.183 votos y Borriero, 141.388, con una ventaja de 1.795 sufragios para la candidata de la Onajpu.

El recuento definitivo modificó parcialmente esa distancia: Ovelar incorporó 2.299 votos a su resultado inicial, mientras que Borriero sumó 2.464. El candidato de Hay otro camino logró reducir la diferencia en 165 votos, pero no alcanzó para cambiar el resultado de la elección. En el tercer lugar se ubicó María Ángela Pereira, de la lista 2, con 21.128 votos.

En el orden de los pasivos se registraron 369.703 votos sobre un total de 606.619 personas habilitadas para sufragar. La participación fue del 60,9%, la más baja entre los tres órdenes que eligieron representantes para el directorio del BPS.

Activos y empresas

En la representación de los trabajadores activos, la lista 15 se impuso con 460.970 votos, una ventaja de 82.925 sufragios sobre la lista 11.

Por su parte, en el orden de las empresas, la lista 25 reunió 82.270 adhesiones, casi el doble de los votos obtenidos por la lista 21, que ocupó el segundo lugar.