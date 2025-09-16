Mercosur y EFTA firmaron Tratado de Libre Comercio

Ambos lados se beneficiarán de mejoras de acceso a los mercados para más del 97% de sus exportaciones, lo que se traducirá en un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas e individuos.

Entre los apartes del acuerdo, se pactó que la EFTA eliminará el 100% de los aranceles de importación sobre los productos de los sectores industrial y pesquero procedentes del Mercosur.

Mario Lubetkin valoró el acuerdo en el conflictivo contexto internacional

Por Uruguay suscribió el canciller Mario Lubetkin, quien señaló que Uruguay celebra este histórico tratado de libre comercio y auguró que se transformará en una verdadera alianza estratégica. El jerarca extendió el reconocimiento a Suiza y Argentina, coordinadores de la última fase, y destacó a Brasil, Paraguay y el resto de los países de la EFTA, por su pragmatismo y firme compromiso, que permitieron superar las dificultades a lo largo del camino.

El ministro recordó que en cada encuentro de cancilleres siempre se refirió a la prioridad que significa el acuerdo para Uruguay y, por eso, mandató a su equipo de negociadores, a quienes felicitó, para intensificar el trabajo y conseguir los resultados esperados.

Lubetkin sostuvo que los conflictos geopolíticos están erosionando las reglas multilaterales de larga data para el comercio internacional, por lo que la firma del documento es testimonio de cooperación, diálogo y comercio basado en reglas claras.

El canciller recordó que su entrada en vigor dependerá de la ratificación legislativa de cada estado firmante. También resaltó la importancia del intercambio con empresarios, ciudadanos y la sociedad civil sobre los beneficios del tratado.

“Uruguay reconfirma su compromiso y apoyo hacia el cumplimiento de estos objetivos compartidos, que finalmente serán en beneficio de los ciudadanos de cada uno de estos países”, subrayó el Lubetkin.