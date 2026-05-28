Exjefe de la Policía de Colonia fue condenado por tráfico interno de armas

El Tribunal de Apelaciones de 3° Turno revocó la absolución del exjefe de Policía de Colonia y exdirector de la Guardia Republicana, Robert Yroa, y resolvió condenarlo por tráfico interno de armas a una pena de diez meses de prisión.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La decisión fue adoptada por mayoría de tres votos contra uno, tras un largo proceso judicial cargado de polémicas, absoluciones, recursos legales y cuestionamientos, que terminó con esta resolución judicial representa un duro revés para el exjerarca de la Jefatura de Policía de Colonia, quien también estuvo al frente de la Guardia Republicana entre 2013 y 2015.
La investigación por la venta irregular de arma del Estado
Yroa fue condenado en el marco de un caso sobre compras reservadas de armamento por parte del Estado y un rifle de alta precisión que terminó en manos de un particular. Según la investigación fiscal, el exjerarca integraba en 2007 una comisión asesora encargada de recomendar adquisiciones de armamento para el Ministerio del Interior. En ese contexto, el gobierno autorizó la compra secreta de dos rifles especiales para francotiradores fabricados en Austria.
Según la Fiscalía de Delitos Económicos encabezada por Gilberto Rodríguez, el entonces jefe de la Guardia Republicana aprovechó esa operación oficial para incorporar un tercer rifle que no estaba autorizado en la compra aprobada por el Poder Ejecutivo.
El arma fue pagada con dinero del propio Yroa —unos 1.700 euros—, pero ingresó al país dentro del mismo procedimiento estatal y quedó registrada oficialmente como propiedad del Ministerio del Interior. Durante años, ese rifle permaneció bajo control del exjerarca, hasta que en 2016 intentó venderlo a un coleccionista privado que pretendía trasladarlo a un evento en Argentina.
Allí comenzaron a surgir irregularidades, puesto que el Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa rechazó la transferencia al considerar que el arma pertenecía al Estado uruguayo y que no podía ser comercializada por un particular.
Esa situación terminó en una investigación judicial que atravesó múltiples idas y vueltas.
Los vaivenes de la causa judicial
En primera instancia, la defensa de Yroa logró frenar el proceso argumentando que el delito de tráfico interno de armas no estaba reglamentado al momento de los hechos investigados. Posteriormente, la jueza Mercedes Reyes absolvió al exdirector de la Republicana entendiendo que existían dudas jurídicas sobre la aplicación de la norma penal.
No obstante, el fiscal Rodríguez apeló la decisión y finalmente el Tribunal de Apelaciones de 3° Turno terminó revocando la absolución, dando por acreditada la existencia del delito. Ahora el caso será revisado en una última instancia por la Suprema Corte de Justicia.