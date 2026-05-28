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Política Presidencia | grupo | Jorge Díaz

Para defender las arcas del Estado

Jorge Díaz liderará grupo de trabajo creado por Presidencia para arbitraje contra Cardama

El grupo de trabajo será integrado por abogados de Presidencia y los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas y Defensa Nacional.

Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia.

Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia.

 Foto: Dante Fernández / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La Presidencia de la República resolvió crear un grupo de trabajo para “llevar adelante las acciones necesarias para la mejor defensa del Estado” en el caso del arbitraje internacional iniciado por el astillero español Francisco Cardama SA, tras la recisión del contrato por parte del gobierno de Yamandú Orsi para la compra de dos OPV.

Según la resolución firmada el pasado 21 de mayo, se busca “contar con toda la información” referida a los “elementos fácticos y jurídicos necesarios para una buena defensa” en el caso que fue elevado ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por parte del astillero gallego.

El grupo será liderado por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y también lo integrarán abogados de Presidencia y los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas y Defensa Nacional.

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