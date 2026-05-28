La Presidencia de la República resolvió crear un grupo de trabajo para “llevar adelante las acciones necesarias para la mejor defensa del Estado” en el caso del arbitraje internacional iniciado por el astillero español Francisco Cardama SA, tras la recisión del contrato por parte del gobierno de Yamandú Orsi para la compra de dos OPV.
Para defender las arcas del Estado
Jorge Díaz liderará grupo de trabajo creado por Presidencia para arbitraje contra Cardama
El grupo de trabajo será integrado por abogados de Presidencia y los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas y Defensa Nacional.