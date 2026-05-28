Fenapes ve con preocupación los anuncios sobre la Rendición de Cuentas

"Ante esto, lo que podemos decir es que el reclamo del 6-1 queda relegado", sostuvo Mandacen. No obstante, indicó que todavía falta la etapa de negociación.

En ese sentido, indicó que Fenapes se reunirá con las autoridades de La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para conocer su propuesta presupuestaria. Recordó que con motivo del Presupuesto Quinquenal, ANEP elevó una propuesta mayor que la que finalmente se aprobó.

Si bien no se conecta directamente con este asunto, Fenapes ha convocado para el 10 de junio a un paro de 24 horas, en simultáneo con el paro general parcial convocado por el Pit-Cnt.

Rendición de Cuentas

La Rendición de Cuentas no incluye nuevos gastos sino que hace centro en la reasignación de recursos ya presupuestados entre los distintos incisos de la Administración.

En este sentido el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió los lineamientos para elaborar la próxima Rendición de Cuentas: no habrá aumento neto del gasto y cualquier nueva iniciativa deberá financiarse con reasignaciones internas; "no prevé incrementos netos en el nivel de crédito presupuestal" y, por tanto, las propuestas de los ministerios deberán ajustarse al criterio de "costo cero".

Las cuatro prioridades para este periodo serán, de acuerdo al MEF, fortalecimiento de políticas vinculadas a infancia, fortalecimiento de inversiones y recursos asignados a políticas de seguridad, foco en personas en situación de calle y fortalecimiento de dispositivos de empleo.