México condenó despliegue militar de EEUU en el Mar Caribe próximo a Venezuela

Contexto de la tensión regional

La escalada de la tensión se intensificó con el reciente aumento de la recompensa de Estados Unidos para quienes brinden información que conduzca a la captura de Maduro, la cual se duplicó a 50 millones de dólares. Washington acusa al presidente venezolano de ser un "gran narcotraficante" vinculado al Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum desmintió estas acusaciones y aseguró que no hay pruebas que vinculen a Maduro con el crimen organizado. Además, ha calificado las acciones estadounidenses como una "operación propagandística" para desviar la atención de los problemas internos en EE. UU.

La situación se complica tras una directiva firmada en secreto por el expresidente Trump, que otorga al Pentágono la autoridad para usar las fuerzas armadas contra los cárteles de drogas, considerados "organizaciones terroristas". Esta medida, que permite intervenciones militares sin la aprobación del Congreso, fue autorizada un día después del anuncio del aumento de la recompensa a Maduro.