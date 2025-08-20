México condenó despliegue militar de EEUU en el Mar Caribe próximo a Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció hoy en contra de los operativos militares de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de la costa de Venezuela. Durante una conferencia de prensa, la mandataria reafirmó que la defensa de la soberanía y la solución pacífica de las controversias son principios fundamentales de la política exterior de su gobierno.
"No al intervencionismo, eso no solamente es convicción sino que está en la Constitución... Todo se resuelve con diálogo", declaró la presidenta Sheinbaum, subrayando el rechazo de México a cualquier acción que amenace la paz en la región.
El despliegue militar estadounidense, que incluye buques de guerra, aviones y un submarino, comenzó el pasado 16 de agosto bajo el pretexto de una operación antinarcóticos. Sin embargo, la operación ha escalado la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro, quien ha condenado la acción y desplegado tropas venezolanas para defender su territorio.
Contexto de la tensión regional
La escalada de la tensión se intensificó con el reciente aumento de la recompensa de Estados Unidos para quienes brinden información que conduzca a la captura de Maduro, la cual se duplicó a 50 millones de dólares. Washington acusa al presidente venezolano de ser un "gran narcotraficante" vinculado al Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, la presidenta Sheinbaum desmintió estas acusaciones y aseguró que no hay pruebas que vinculen a Maduro con el crimen organizado. Además, ha calificado las acciones estadounidenses como una "operación propagandística" para desviar la atención de los problemas internos en EE. UU.
La situación se complica tras una directiva firmada en secreto por el expresidente Trump, que otorga al Pentágono la autoridad para usar las fuerzas armadas contra los cárteles de drogas, considerados "organizaciones terroristas". Esta medida, que permite intervenciones militares sin la aprobación del Congreso, fue autorizada un día después del anuncio del aumento de la recompensa a Maduro.