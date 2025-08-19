Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Venezuela | EEUU | cárteles

"El imperio se volvió loco"

Buques de guerra de EEUU se dirigen a Venezuela y Maduro anuncia despliegue 4,5 millones de milicianos

EEUU desplegará tres buques de guerra frente a Venezuela, como parte de una supuesta presión de Donald Trump sobre los cárteles de drogas latinoamericanos.

Por Redacción Caras y Caretas

La Armada de Estados Unidos (EEUU) desplegará tres buques de guerra Aegis con misiles guiados en las aguas frente a Venezuela como parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos, afirmó a AP un funcionario estadounidense al tanto de la planificación.

Se espera que el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson lleguen pronto, dijo el funcionario, quien no estaba autorizado para comentar y habló el martes bajo condición de anonimato.

En tanto, un oficial del Departamento de Defensa de EEUU confirmó que los activos militares han sido asignados a la región en apoyo de los esfuerzos contra el narcotráfico. El funcionario, que tampoco estaba autorizado para comentar sobre la planificación militar, dijo que los buques serían desplegados “a lo largo de varios meses”.

Supuesto plan de Trump para presionar al narcotráfico

El despliegue de destructores y personal de EEUU se produce mientras Trump ha impulsado el uso del ejército para frustrar a los cárteles a los que culpa por el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas en las comunidades de EEUU y por perpetuar la violencia en ciertas ciudades del país.

En febrero, Trump designó al Tren de Aragua de Venezuela, a la MS-13 en El Salvador y a seis grupos con base en México como organizaciones terroristas extranjeras. Su administración republicana también ha aplicado con mano dura las leyes migratorias contra presuntos miembros de pandillas.

La designación normalmente se reserva para grupos como Al Qaeda o el grupo Estado Islámico que utilizan la violencia con fines políticos, no para organizaciones criminales centradas en el dinero como los cárteles latinoamericanos. Pero la administración Trump argumenta que las conexiones y operaciones internacionales de los grupos, incluyendo el tráfico de drogas, el contrabando de migrantes y los avances violentos para extender su territorio, justifican la designación.

Maduro aseveró que desplegará 4,5 millones de milicianos en todo el país

A principios de este mes, el gobierno de Trump anunció que duplicaría a 50 millones de dólares la recompensa por el arresto de Maduro, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de trabajar con cárteles para inundar a EEUU con cocaína mezclada con fentanilo.

El lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que EEUU había aumentado sus amenazas contra Venezuela y anunció que iba a ordenar el despliegue de más de 4,5 millones de milicianos en todo el país. Las milicias fueron creadas por el entonces presidente Hugo Chávez para incorporar voluntarios que pudieran asistir a las fuerzas armadas en la defensa de ataques externos e internos.

Gyr6MzVXYAEMDSj

Desde el norte el imperio se volvió loco y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela”, expresó Maduro en un evento en Caracas sin mencionar ninguna acción específica.

“Así que (...) hay que avanzar en todos los frentes de manera simultánea y prepararnos para ganar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente (…)”, manifestó.

FUENTE: AP

