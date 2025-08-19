Buques de guerra de EEUU se dirigen a Venezuela y Maduro anuncia despliegue 4,5 millones de milicianos

Supuesto plan de Trump para presionar al narcotráfico

El despliegue de destructores y personal de EEUU se produce mientras Trump ha impulsado el uso del ejército para frustrar a los cárteles a los que culpa por el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas en las comunidades de EEUU y por perpetuar la violencia en ciertas ciudades del país.

En febrero, Trump designó al Tren de Aragua de Venezuela, a la MS-13 en El Salvador y a seis grupos con base en México como organizaciones terroristas extranjeras. Su administración republicana también ha aplicado con mano dura las leyes migratorias contra presuntos miembros de pandillas.

La designación normalmente se reserva para grupos como Al Qaeda o el grupo Estado Islámico que utilizan la violencia con fines políticos, no para organizaciones criminales centradas en el dinero como los cárteles latinoamericanos. Pero la administración Trump argumenta que las conexiones y operaciones internacionales de los grupos, incluyendo el tráfico de drogas, el contrabando de migrantes y los avances violentos para extender su territorio, justifican la designación.

Maduro aseveró que desplegará 4,5 millones de milicianos en todo el país

A principios de este mes, el gobierno de Trump anunció que duplicaría a 50 millones de dólares la recompensa por el arresto de Maduro, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de trabajar con cárteles para inundar a EEUU con cocaína mezclada con fentanilo.

El lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que EEUU había aumentado sus amenazas contra Venezuela y anunció que iba a ordenar el despliegue de más de 4,5 millones de milicianos en todo el país. Las milicias fueron creadas por el entonces presidente Hugo Chávez para incorporar voluntarios que pudieran asistir a las fuerzas armadas en la defensa de ataques externos e internos.

Gyr6MzVXYAEMDSj

“Desde el norte el imperio se volvió loco y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela”, expresó Maduro en un evento en Caracas sin mencionar ninguna acción específica.

“Así que (...) hay que avanzar en todos los frentes de manera simultánea y prepararnos para ganar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente (…)”, manifestó.