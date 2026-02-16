Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad NTVG | Bicentenario | Fortaleza

200 años

Bicentenario a todo rock: NTVG hace historia en la Fortaleza de Santa Teresa

En un evento masivo y gratuito, la banda NTVG presenta su nuevo álbum "Florece en el caos" ante miles de personas en un marco histórico y natural único.

NTVG en la Fortaleza Santa Teresa

Uruguay conmemora hoy un hito fundamental de su proceso emancipador: los 200 años de la liberación de las fortalezas. El epicentro de la celebración será la Fortaleza de Santa Teresa, donde la banda No Te Va Gustar (NTVG) brindará un concierto histórico para presentar su nuevo trabajo discográfico, Florece en el caos.

El evento, que cuenta con un despliegue coordinado entre múltiples ministerios e instituciones, es de acceso libre y gratuito. La actividad comenzará a las 18:45 horas con la actuación de Fluya, banda local de La Paloma, dando paso al show principal de NTVG a las 19:45 horas.

Transmisión y alcance

Para quienes no puedan trasladarse hasta Rocha, la celebración será transmitida en vivo a través de:

  • Canales de YouTube de NTVG y Presidencia.

  • Canal 5 y Antel TV.

Logística, transporte y seguridad

La apertura de puertas para el público peatonal será a las 16:00 horas. Debido a la sensibilidad del entorno natural, la logística de transporte cuenta con directrices específicas:

  • Estacionamiento: Exclusivo para autos y camionetas con reserva previa mediante código QR (gestionado en Redtickets). Se exhorta a optimizar el uso de vehículos (uno por grupo).

  • Ómnibus: Contarán con una zona exclusiva de detención guiada por Policía Caminera.

  • Seguridad: Se prohíbe el ingreso de envases de vidrio, mástiles, bengalas, aerosoles u objetos punzantes. Se permite el acceso con termo, mate y botellas de plástico para hidratación.

  • Servicios: El predio contará con puestos de hidratación de OSE, servicios de salud (ASSE/SAME), "carpa de achique", espacios seguros de género y una feria gastronómica de emprendedores de Rocha.

Compromiso ambiental: "Evento en Área Protegida"

Al desarrollarse dentro del Área Natural Protegida Cerro Verde, la organización hace un especial énfasis en el cuidado del entorno. Se solicita estrictamente:

  • No arrojar residuos ni colillas de cigarrillos.

  • Respetar la flora local y utilizar exclusivamente los senderos y puntos de recolección señalizados.

  • Evitar cualquier elemento que pueda generar focos ígneos (riesgo de incendio).

Recomendaciones para el público

Se sugiere asistir con protección solar, calzado cerrado, ropa cómoda e hidratación constante. En caso de lluvia, el evento se postergará para mañana, martes 17 de febrero, manteniendo los mismos horarios y condiciones.

