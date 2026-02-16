Bicentenario a todo rock: NTVG hace historia en la Fortaleza de Santa Teresa

Logística, transporte y seguridad
La apertura de puertas para el público peatonal será a las 16:00 horas. Debido a la sensibilidad del entorno natural, la logística de transporte cuenta con directrices específicas:
-
Estacionamiento: Exclusivo para autos y camionetas con reserva previa mediante código QR (gestionado en Redtickets). Se exhorta a optimizar el uso de vehículos (uno por grupo).
-
Ómnibus: Contarán con una zona exclusiva de detención guiada por Policía Caminera.
-
Seguridad: Se prohíbe el ingreso de envases de vidrio, mástiles, bengalas, aerosoles u objetos punzantes. Se permite el acceso con termo, mate y botellas de plástico para hidratación.
-
Servicios: El predio contará con puestos de hidratación de OSE, servicios de salud (ASSE/SAME), "carpa de achique", espacios seguros de género y una feria gastronómica de emprendedores de Rocha.
Compromiso ambiental: "Evento en Área Protegida"
Al desarrollarse dentro del Área Natural Protegida Cerro Verde, la organización hace un especial énfasis en el cuidado del entorno. Se solicita estrictamente:
-
No arrojar residuos ni colillas de cigarrillos.
-
Respetar la flora local y utilizar exclusivamente los senderos y puntos de recolección señalizados.
-
Evitar cualquier elemento que pueda generar focos ígneos (riesgo de incendio).
Recomendaciones para el público
Se sugiere asistir con protección solar, calzado cerrado, ropa cómoda e hidratación constante. En caso de lluvia, el evento se postergará para mañana, martes 17 de febrero, manteniendo los mismos horarios y condiciones.