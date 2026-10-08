Ministerio de Ambiente recibió propuesta de declarar a Punta Ballena como Monumento Natural

En rueda de prensa el ministro destacó que tiene “la satisfacción de recibir una propuesta con mucho fundamento técnico y con un gran respaldo ciudadano”. “Los valores que se expusieron aquí son compartidos por todos, el valor natural, patrimonial, a nivel de fauna, de flora, también a nivel arqueológico, el paisaje y el valor social porque es un patrimonio sin duda de Maldonado, pero de todo el Uruguay”, valoró.

“Hay que destacar el proceso y la forma de trabajo que hay detrás de esta propuesta, una iniciativa que nace del movimiento social de las organizaciones de la sociedad civil que recibe el apoyo técnico de la Universidad de la República con fundamentos, con investigación que realmente son muy importantes, que es recibido por el gobierno departamental de Maldonado, por la Junta Departamental de Maldonado con representación de todos los partidos políticos y que expresa y se termina confluyendo en un gran consenso de todos estos actores que vienen a plantearle al gobierno nacional una iniciativa que naturalmente la recibimos este con mucha expectativa y con la mejor predisposición para poder concretar esto que es un sentir ciudadano a la brevedad”, apuntó.

“Junto con la integración de Punta Ballena al Sistema Nacional de Áreas Protegidas como monumento natural” hay que elaborar “un plan de manejo, que será la etapa siguiente a la aprobación que esperamos se concrete pronto donde se establecerán los mecanismos concretos para proteger este patrimonio de todas”, dijo.

Ahora se abrirá una etapa de “trabajo a nivel interno del Ministerio donde se van a cotejar las propuestas que vienen muy fundamentadas, pero que los equipos del Ministerio también estudiarán” y luego hay “como tienen todos los procesos vinculados a ambiente” un espacio de participación que supone dos instancias “la puesta a consulta pública de la propuesta definitiva para recibir opiniones de la ciudadanía y luego una audiencia pública donde se pone a consideración”, describió.

“Cumplidas estas etapas, que cada una de ellas tiene un plazo establecido por la ley, esperamos poder estar firmando la resolución”, que seguramente no será en 2026 “pero en 2027 esperamos dar la buena noticia de la aprobación de la incorporación de Punta Ballena como área protegida del Uruguay”, sostuvo.

Más protección ambiental

Fue una jornada “donde los equipos del Ministerio de Ambiente presentaron la estrategia a 2030 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que incorpora ampliación de áreas como esta, que incorpora también la ampliación de la lista de especies prioritarias para su conservación y aumenta también además todo lo que tiene que ver con los ecosistemas, la naturaleza, también la preservación de lo patrimonial a nivel histórico y arqueológico”, concluyó Ortuño.