Ministerio del Interior abre llamado para cubrir 223 puestos de Operador Penitenciario

Podrán inscribirse ciudadanos naturales o legales, mayores de 18 años cumplidos al cierre del período de inscripción, que cuenten con carné de salud vigente, entre otros requisitos detallados en las bases generales del llamado.

El llamado esta dirigido para desempeñar tareas en diferentes zonas del país: Zona Metropolitana (Montevideo, Canelones, San José) y Departamentos de: Maldonado, Rocha, Lavalleja, Cerro Largo, Treinta y Tres, Durazno, Tacuarembó, Rivera, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Florida.

Al momento de la inscripción, cada postulante deberá optar por un único destino (departamento o zona), por el cual participará en el concurso. Asimismo, será requisito haber aprobado, al vencimiento del período de inscripción, el Ciclo Básico de Educación Secundaria o su equivalente en la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU).

Proceso de selección del concurso

El proceso de selección constará de cinco etapas: Control de Requisitos, Prueba de Oposición, Formación y Experiencia, Evaluación Psicolaboral y Entrevista con el Tribunal.

Los postulantes deberán obtener un mínimo del 50% de aprobación en cada etapa, con excepción de la etapa de Formación y Experiencia, que no tendrá carácter eliminatorio. La aprobación del concurso se alcanzará con un mínimo de 60 puntos, resultantes de la suma de los puntajes obtenidos en las distintas etapas.

Se recuerda que toda la información y las comunicaciones relacionadas con el llamado serán publicadas a través del sitio web del Ministerio del Interior. Será responsabilidad de los postulantes mantenerse informados sobre las novedades del proceso.