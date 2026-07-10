El Ministerio del Interior comunicó este viernes que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) presentó el pasado jueves 9 en la Fiscalía una denuncia penal contra el narcotraficante privado de libertad Luis Fernando Fernández Albín, por amenazas “a funcionarios y autoridades de la institución” a través de una carta.
Sanción gravísima
INR denunció penalmente a Luis Fernando Fernández Albín por amenazas
El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) denunció a Fernández Albín por amenazar a funcionarios y autoridades, por lo que fue traslado nuevamente.