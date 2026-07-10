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Sociedad Fernández Albín | INR | amenazas

Sanción gravísima

INR denunció penalmente a Luis Fernando Fernández Albín por amenazas

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) denunció a Fernández Albín por amenazar a funcionarios y autoridades, por lo que fue traslado nuevamente.

Luis Fernando Fernández Albín.

Luis Fernando Fernández Albín.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio del Interior comunicó este viernes que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) presentó el pasado jueves 9 en la Fiscalía una denuncia penal contra el narcotraficante privado de libertad Luis Fernando Fernández Albín, por amenazas “a funcionarios y autoridades de la institución” a través de una carta.

Por dichas amenazas, el INR resolvió aplicarle a Fernández Albín “una sanción gravísima, para cuyo cumplimiento fue trasladado a un sector de alta contención y vigilancia”, señaló el Ministerio del Interior en el comunicado de prensa.

Fernández Albín es considerado por las autoridades uno de los delincuentes más peligrosos del país, con antecedentes por narcotráfico (fue señalado como el responsable de un cargamento de 2.000 kg de cocaína en una chacra de Punta Espinillo, lugarteniente de Sebastián Marset en Uruguay y protagonista, en alianza con el clan de Los Suárez, de enfrentamientos con grupos criminales rivales de Cerro Norte como Los Colorados, que derivaron en múltiples homicidios en el oeste de la capital.

La situación judicial de Fernández Albín

Desde el 20 de diciembre de 2025 Fernández Albín está privado de libertad bajo el régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento de personas de alto riesgo para la seguridad pública”, recuerda el Ministerio en la misiva. Días antes, había sido detenido en el barrio Flores de Buenos Aires, donde estaba afincado tras escapar de Uruguay a mediados de 2025.

Fernández Albín “cumple pena de 10 años y tres meses por un delito de organización de las actividades de narcotráfico, un delito de contrabando, un delito continuado de lavado de activos, un delito continuado de tráfico de armas de fuego en concurso formal con un delito de porte y tenencia de arma de fuego con los signos de identificación suprimidos, todos ellos en régimen de reiteración real”, recuerda el Ministerio del Interior.

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