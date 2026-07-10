INR denunció penalmente a Luis Fernando Fernández Albín por amenazas

La situación judicial de Fernández Albín

“Desde el 20 de diciembre de 2025 Fernández Albín está privado de libertad bajo el régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento de personas de alto riesgo para la seguridad pública”, recuerda el Ministerio en la misiva. Días antes, había sido detenido en el barrio Flores de Buenos Aires, donde estaba afincado tras escapar de Uruguay a mediados de 2025.

Fernández Albín “cumple pena de 10 años y tres meses por un delito de organización de las actividades de narcotráfico, un delito de contrabando, un delito continuado de lavado de activos, un delito continuado de tráfico de armas de fuego en concurso formal con un delito de porte y tenencia de arma de fuego con los signos de identificación suprimidos, todos ellos en régimen de reiteración real”, recuerda el Ministerio del Interior.