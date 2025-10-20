Hacete socio para acceder a este contenido

Política convenio | Ganadería |

Desarrollo productivo

Ministerio de Ganadería y la UAM firmaron un convenio para promover el sector granjero

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Unidad Agroalimentaria Metropolitana firmaron convenio de cooperación y coordinación para el desarrollo granjero.

Autoridades del MGAP y la UAM firmaron convenio para el desarrollo de la granja.
Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) suscribieron un convenio este viernes 17 para promover la cooperación y la coordinación para desarrollar políticas granjeras vinculadas a la producción y comercialización, la innovación y la alimentación sostenible.

Tras la firma del acuerdo, el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, precisó que el documento formaliza acciones y compromisos que desarrollan la Dirección General de la Granja (Digegra) y la UAM. Agregó que establece intenciones desde la cartera y la UAM con los trabajadores y productores del sector.

Embed - Declaraciones del subsecretario del MGAP, Matías Carámbula

La UAM como socio estratégico

Carámbula afirmó que la recomposición del diálogo con el sector granjero y el despliegue de los programas y proyectos destinados a este rubro, promueven su reconocimiento.

Por su parte, la titular de la Digegra, Laura González, explicó que la UAM es un socio estratégico para el desarrollo de la cadena de comercialización de productos, objetivo que la repartición que dirige debe promover por mandato y cometido fundamental. Reconoció la labor previa a la firma del acuerdo, que comenzó en esta administración y será un puntal en el desarrollo de las políticas para este quinquenio.

Expresó que la UAM es el espacio “concentrador” de mayor relevancia para la producción hortifrutícola, por lo cual garantizó todos los apoyos para consolidar los convenios que se originen a partir del rubricado en la jornada.

Embed - Declaraciones de la directora nacional de la Granja, Laura González

ChatBot FerIA: nueva aplicación para consumidores

González añadió que un paso en esa dirección fue la puesta en marcha de la aplicación ChatBot FerIA, herramienta que acerca información útil, confiable y actualizada sobre frutas y hortalizas e incluye precios de referencia del mercado y datos nutricionales de calidad.

La jerarca aseguró que la nueva tecnología fue adoptada por los consumidores y el público en general de forma muy superior a la prevista.

La idea es incrementar los alcances de la aplicación, por lo tanto, la próxima fase será dotarla de más información para valorizar la producción granjera y la identidad del sector y su relevancia como productor de alimentos y garante de la soberanía alimentaria del país, señaló González.

La herramienta también colabora en cuantificar el impacto en materia de producción, generación de empleo y servicios, desde una perspectiva territorial, añadió.

Embed - Palabras de autoridades en firma de acuerdo entre MGAP y UAM

Temas

