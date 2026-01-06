Ministerio de Trabajo destacó alto porcentaje de acuerdos en los Consejos de Salarios

En diálogo con La Diaria la jerarca aseguró que al 2 de enero de 2026, de 165 mesas instaladas hay 151 que cerraron. Es un 92,73%. Restan tres mesas del sector de la pesca aún por abrir. Cabe destacar que no siempre negocian las 165, porque a veces en un grupo se fusionan algunas y hay posibilidad de que quizás después cierren. Actualmente están negociando 12, que representan un 7,27%, mientras que hay otras dos mesas por cerrar, que equivalen al 1,21%. De esas 151 mesas cerradas, en 95 se alcanzó un acuerdo entre las partes, lo que significa un 62,91%, al tiempo que en 32 hubo votación con abstención del Poder Ejecutivo, lo que es un 21,5%. En 14 mesas, un 9,4%, hubo votación por mayoría del gobierno. Además, en seis mesas se concretó la votación del Poder Ejecutivo junto a los empresarios –esto representa un 4,0%–, mientras que sólo en dos casos el gobierno votó junto a los trabajadores, en un porcentaje de 1,3%. En el 84% del total, es decir, en 149 mesas, se produjeron por acuerdo tripartito o de las partes.