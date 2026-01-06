Ministerio de Trabajo destacó alto porcentaje de acuerdos en los Consejos de Salarios

Marcela Barrios, titular de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) desde marzo, oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), destacó el alto porcentaje de acuerdos que se han alcanzado hasta el momento en la undécima ronda de los Consejos de Salarios.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
En diálogo con La Diaria la jerarca aseguró que al 2 de enero de 2026, de 165 mesas instaladas hay 151 que cerraron. Es un 92,73%. Restan tres mesas del sector de la pesca aún por abrir. Cabe destacar que no siempre negocian las 165, porque a veces en un grupo se fusionan algunas y hay posibilidad de que quizás después cierren. Actualmente están negociando 12, que representan un 7,27%, mientras que hay otras dos mesas por cerrar, que equivalen al 1,21%. De esas 151 mesas cerradas, en 95 se alcanzó un acuerdo entre las partes, lo que significa un 62,91%, al tiempo que en 32 hubo votación con abstención del Poder Ejecutivo, lo que es un 21,5%. En 14 mesas, un 9,4%, hubo votación por mayoría del gobierno. Además, en seis mesas se concretó la votación del Poder Ejecutivo junto a los empresarios –esto representa un 4,0%–, mientras que sólo en dos casos el gobierno votó junto a los trabajadores, en un porcentaje de 1,3%. En el 84% del total, es decir, en 149 mesas, se produjeron por acuerdo tripartito o de las partes.
El 60% bajo los lineamientos del gobierno
Barrios dijo que según las pautas del gobierno "algo más de 60% cerró dentro de los lineamientos del gobierno y 23% lo hizo con pequeños desvíos que no son tan significativos. Se puede decir que 83% usó el lineamiento del Poder Ejecutivo y otros hicieron alguna pequeña adaptación, moviendo alguna categoría dentro de los niveles, pero sin hacer cambios sustantivos ni recurrir a otros modelos de lineamiento. Hay un 15,87% que no usó el esquema de lineamiento; algunos son acuerdos de partes con abstención del Poder Ejecutivo, sobre todo los que tienen cláusulas gatillo de inflación, o puntos que no van en la línea del gobierno, porque los lineamientos parten del supuesto de que la inflación estará controlada, y que se va a mantener dentro de ciertos parámetros.