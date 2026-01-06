Hacete socio para acceder a este contenido

Política gobierno |

Buenas señales

Ministerio de Trabajo destacó alto porcentaje de acuerdos en los Consejos de Salarios

Hasta el momento, de 165 mesas instaladas en la ronda de Consejos de Salarios, hay 151 que cerraron y en 63% hubo acuerdo entre las partes.

El Ministerio de Trabajo destacó la gran cantidad de acuerdos en los Consejos de Salarios.

Por Redacción Caras y Caretas

Marcela Barrios, titular de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) desde marzo, oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), destacó el alto porcentaje de acuerdos que se han alcanzado hasta el momento en la undécima ronda de los Consejos de Salarios.

En diálogo con La Diaria la jerarca aseguró que al 2 de enero de 2026, de 165 mesas instaladas hay 151 que cerraron. Es un 92,73%. Restan tres mesas del sector de la pesca aún por abrir. Cabe destacar que no siempre negocian las 165, porque a veces en un grupo se fusionan algunas y hay posibilidad de que quizás después cierren. Actualmente están negociando 12, que representan un 7,27%, mientras que hay otras dos mesas por cerrar, que equivalen al 1,21%. De esas 151 mesas cerradas, en 95 se alcanzó un acuerdo entre las partes, lo que significa un 62,91%, al tiempo que en 32 hubo votación con abstención del Poder Ejecutivo, lo que es un 21,5%. En 14 mesas, un 9,4%, hubo votación por mayoría del gobierno. Además, en seis mesas se concretó la votación del Poder Ejecutivo junto a los empresarios –esto representa un 4,0%–, mientras que sólo en dos casos el gobierno votó junto a los trabajadores, en un porcentaje de 1,3%. En el 84% del total, es decir, en 149 mesas, se produjeron por acuerdo tripartito o de las partes.

El 60% bajo los lineamientos del gobierno

Barrios dijo que según las pautas del gobierno "algo más de 60% cerró dentro de los lineamientos del gobierno y 23% lo hizo con pequeños desvíos que no son tan significativos. Se puede decir que 83% usó el lineamiento del Poder Ejecutivo y otros hicieron alguna pequeña adaptación, moviendo alguna categoría dentro de los niveles, pero sin hacer cambios sustantivos ni recurrir a otros modelos de lineamiento. Hay un 15,87% que no usó el esquema de lineamiento; algunos son acuerdos de partes con abstención del Poder Ejecutivo, sobre todo los que tienen cláusulas gatillo de inflación, o puntos que no van en la línea del gobierno, porque los lineamientos parten del supuesto de que la inflación estará controlada, y que se va a mantener dentro de ciertos parámetros.

