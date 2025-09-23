Ministerio de Transporte invertirá 2.093 millones de dólares durante todo el período

Al fundamentar el plan, el gobierno destaca que habrá una diversificación de instrumentos y que las obras se harán mediante una combinación de inversión pública y privada.

Habrá ejecución directa de la Dirección Nacional de Vialidad, obras en la Corporación Vial del Uruguay (CVU), concesiones, adjudicación de proyectos de participación público-privada (PPP) y una nueva generación de contratos de rehabilitación y mantenimiento (Cremaf).

Inversión de US$ 2.093 millones

La inversión total será de US$ 2.093 millones, de los cuales US$ 263 millones serán para la construcción de nuevas rutas, US$ 545 millones para rehabilitación, US$ 1.047 millones para conservación, US$ 125,4 millones en la intervención de 102 puentes y US$ 112,6 millones seguridad vial.

El gobierno prevé destinar recursos a obras en “tramos que permitan completar y conectar la malla vial existente como base para el desarrollo productivo, económico y social”.

“Se dará prioridad a la conexión de zonas productivas estratégicas con el fin de abaratar los costos de transporte y mejorar la competitividad”, dice el plan.

Las prioridades de Etcheverry

En rueda de prensa, la ministra Lucía Etcheverry dijo que tienen el mandato de acompañar las prioridades del gobierno que es el crecimiento de la economía, generando trabajo, y desarrollo en cada uno de los departamentos.

Aseguró que debían “conectar al país” y que el plan es lo que “necesita” Uruguay. “No vengo a compararme con la administración pasada. Estamos trabajando y hemos generado un plan de inversiones con eficiencia económica y seguridad. Es una muy buena inversión en lo vial, ferroviario y puertos deportivos”, expresó.

En este sentido, las obras estratégicas serán: potenciar el desarrollo del corredor de carga de la ruta 2 en Colonia, Soriano y Río Negro; conectar la ruta 4 con la ruta 26; construir el bypass en Tala de la ruta 7 y en el ingreso a Rivera; hacer la doble vía de la ruta 11 entre la Interbalnearía y la ruta 8.

También se rehabilitará el corredor de la ruta 26 (Cerro Largo, Salto, Paysandú y Tacuarembó), los accesos al nuevo puente sobre el río Yaguarón y se mejorararán los accesos en Montevideo.

Respecto a la infraestructura ferroviaria, el gobierno proyecta invertir US$ 30 millones en la rehabilitación de ramales, conexiones y seguridad operativa; también adjudicar mediante PPP y que haya otros US$ 40 millones para obras, mantenimientos, estudios y proyectos.