El rumbo del gobierno: Andrade se refirió a las insatisfacciones de algunas bases frenteamplistas

Restricciones presupuestales

El senador enfatizó que el Frente Amplio enfrenta un desafío político que es atender demandas urgentes en medio de restricciones presupuestales, lo que requiere priorización y debate. “Quedas corto para atender un conjunto de demandas que no tienen mucha posibilidad de espera. Ese es un problema político para el Frente”, remarcó.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el contraste con crisis anteriores. Andrade recordó el ajuste fiscal de 1990 como ejemplo de respuesta regresiva y valoró que el actual gobierno haya evitado una medida similar. “No hubo una rebaja de salarios o jubilaciones. Algunas medidas, aunque tímidas, van en la dirección correcta, como el impuesto mínimo global o los gravámenes a ganancias de capital”, explicó.

Sin embargo, advirtió que esas orientaciones solo alcanzan para “tapar el agujero fiscal” y no para impulsar cambios estructurales.

Demandas impostergables

Andrade mencionó la situación de la Universidad de la República como ejemplo de demandas que no pueden postergarse. “No podés pretender que la Udelar cumpla su papel de motor de desarrollo con chauchas y palito. Hay que hacer un esfuerzo para sostenerla, aunque no estés en el escenario ideal”, afirmó.

En ese marco, subrayó que el debate presupuestal debe ser asumido en clave política y no meramente técnica. “El presupuesto en este escenario no es un retroceso, aunque tampoco el avance que se necesita. Pero si no se aprueba, quedamos más endeudados sin mejorar los incrementos y al borde de un ajuste”, concluyó.