Política Andrade | Frente Amplio | Restricciones presupuestales

Demandas impostergables

El rumbo del gobierno: Andrade se refirió a las insatisfacciones de algunas bases frenteamplistas

El senador Óscar Andrade sostuvo que, pese al respaldo inicial de las bases al actual gobierno del FA, urge abrir más espacio a la discusión política.

Óscar Andrade se refirió al rumbo del gobierno.
Por Redacción de Caras y Caretas

En entrevista con Legítima Defensa 2da Dosis de Caras y Caretas, el senador Óscar Andrade analizó la percepción que existe dentro de algunas bases del Frente Amplio sobre el rumbo del actual gobierno. Señaló que, pese a cierta sensación de insatisfacción, las bases otorgaron una confianza inicial “más amplia que casi a cualquier gobierno del FA”.

“Arrancó el gobierno con una situación fiscal jorobada y la base social histórica no prendió fuego de la pradera cuando había argumentos para hacerlo. Eso muestra que hay un crédito político más ancho que en otros períodos”, afirmó.

Andrade destacó que las limitaciones actuales difieren de los primeros gobiernos frenteamplistas, marcados por el crecimiento económico y un margen más amplio para impulsar transformaciones. “Hoy se gobierna en un escenario mucho más estrecho y eso vuelve doblemente importante la síntesis política. No alcanza con marketing, hay que abrir más el despliegue de iniciativas”, sostuvo.

Restricciones presupuestales

El senador enfatizó que el Frente Amplio enfrenta un desafío político que es atender demandas urgentes en medio de restricciones presupuestales, lo que requiere priorización y debate. “Quedas corto para atender un conjunto de demandas que no tienen mucha posibilidad de espera. Ese es un problema político para el Frente”, remarcó.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el contraste con crisis anteriores. Andrade recordó el ajuste fiscal de 1990 como ejemplo de respuesta regresiva y valoró que el actual gobierno haya evitado una medida similar. “No hubo una rebaja de salarios o jubilaciones. Algunas medidas, aunque tímidas, van en la dirección correcta, como el impuesto mínimo global o los gravámenes a ganancias de capital”, explicó.

Sin embargo, advirtió que esas orientaciones solo alcanzan para “tapar el agujero fiscal” y no para impulsar cambios estructurales.

Demandas impostergables

Andrade mencionó la situación de la Universidad de la República como ejemplo de demandas que no pueden postergarse. “No podés pretender que la Udelar cumpla su papel de motor de desarrollo con chauchas y palito. Hay que hacer un esfuerzo para sostenerla, aunque no estés en el escenario ideal”, afirmó.

En ese marco, subrayó que el debate presupuestal debe ser asumido en clave política y no meramente técnica. “El presupuesto en este escenario no es un retroceso, aunque tampoco el avance que se necesita. Pero si no se aprueba, quedamos más endeudados sin mejorar los incrementos y al borde de un ajuste”, concluyó.

