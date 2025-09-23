Nacional ante Juventud en el Centenario y va al Colegio de Árbitros

Nacional va al Colegio

Luego de la importante victoria del pasado fin de semana ante Liverpool, no fue todo felicidad para los tricolores. La dirigencia quedó preocupada por la actuación del árbitro Esteban Ostojich y tomó medidas al respecto.

Lo concreto es que Nacional pidió audiencia ante el Colegio de Árbitros para "reclamar" por las últimas actuaciones de Ostojich. Claramente, la dirigencia considera que el equipo fue perjudicado por la actuación arbitral. Es verdad que Liverpool terminó con un hombre menos, pero en tiendas tricolores consideran que se quedó corto.

Para los dirigentes tuvieron que haber dos rojas más. Una para el delantero Abel Hernández por un codazo sobre Julián Millán y la otra una dura falta de Martín Rea a la altura de la rodilla a Nicolás Lodeiro, y el arbitro lo terminó arreglando con una tarjeta amarilla

Pero con Ostohich la molestia de Nacional viene desde hace varios encuentros, el clásico del Apertura donde tuvo algunas polémicas, pero el que más destaca la dirigencia es el clásico del Intermedio. Según los albos, "todas las chiquitas" las cobraba a favor de Peñarol. Esto hizo que Nacional acumulara una cantidad de faltas que llaman la antención. En total en esa final fueron 33 faltas, de las cuales 27 fueron a favor de Peñarol.

"Para mí, este año Ostojich con nosotros ya está pronto. Ya hizo lo que tenía que hacer y no me interesa que nos arbitre más", dijo el vicepresidente Flavio Perchman.