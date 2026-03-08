MPP aseguró que se crearon 19 mil empleos para mujeres y hay un récord histórico de personas trabajando

También destacó entre las principales acciones del proyecto presupuestal, “gravar el capital transnacional, implementando el impuesto mínimo global a las grandes multinacionales, lo que implicará 360 millones de dólares anuales”. También mencionó “el bono de vuelta a clases” y el incremento de las becas estudiantiles.

Adelantó por otra parte que en este período se duplicará el presupuesto para vivienda, lo que “permitirá llegar a más de 69.000 soluciones habitacionales”.

Otro de los puntos destacados fue el abastecimiento de casi 100 medicamentos que estaban en falta, "además de apostar a optimizar los tiempos de espera y reforzamos la infraestructura de salud”.

"Uruguay “tiene una situación urgente en materia de seguridad. Ante esto, incorporamos 1.700 funcionarios policiales, 600 vehículos y hoy tenemos 20 mil cámaras operativas”, remarcó.

En alusión a la situación internacional, el MPP consideró que “hoy el desarrollo nacional es la única vía para garantizar la pública felicidad, y por ello en este primer año se lograron hitos políticos muy importantes que expresan esa orientación”.

Pofr útimo, el MPP, hizo hincapié en que "el gobierno de Orsi tiene un rumbo claro en la construcción de una patria para todos y todas”. “El desafío hoy es continuar y profundizar las transformaciones, teniendo como eje principal las necesidades de la gente”, concluyó.