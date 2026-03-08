Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Destacan logros

MPP aseguró que se crearon 19 mil empleos para mujeres y hay un récord histórico de personas trabajando

El MPP destacó que en general se crearon 26.000 nuevos empleos y se abastecieron 100 medicamentos que estaban en falta.

MPP destacó las acciones de&nbsp; Yamandú Orsi y su gobierno.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El Movimiento de Participación Popular, MPP, realizó una evaución del primer año de gobierno de Yamandú Orsi y destacó que “el salario real creció tanto como en los cinco años de gobierno de Lacalle Pou y se crearon 26.000 nuevos empleos, de los cuales 19.000 fueron para mujeres, alcanzando el récord histórico de personas trabajando en Uruguay”.

“Sin mayoría parlamentaria propia, logramos aprobar el presupuesto nacional, revertimos el proyecto Neptuno y avanzamos en la construcción de la represa de Casupá”, declarló el MPP en un comunicado emitido este sábado.

Trabajo, récord histórico

La fuerza política remarcó como un logro haber echado para atrás la iniciativa del gobierno anterior que pretendía construir una planta potabilizadora en la zona de Arazatí, San José.

También destacó entre las principales acciones del proyecto presupuestal, “gravar el capital transnacional, implementando el impuesto mínimo global a las grandes multinacionales, lo que implicará 360 millones de dólares anuales”. También mencionó “el bono de vuelta a clases” y el incremento de las becas estudiantiles.

Adelantó por otra parte que en este período se duplicará el presupuesto para vivienda, lo que “permitirá llegar a más de 69.000 soluciones habitacionales”.

Otro de los puntos destacados fue el abastecimiento de casi 100 medicamentos que estaban en falta, "además de apostar a optimizar los tiempos de espera y reforzamos la infraestructura de salud”.

"Uruguay “tiene una situación urgente en materia de seguridad. Ante esto, incorporamos 1.700 funcionarios policiales, 600 vehículos y hoy tenemos 20 mil cámaras operativas”, remarcó.

En alusión a la situación internacional, el MPP consideró que “hoy el desarrollo nacional es la única vía para garantizar la pública felicidad, y por ello en este primer año se lograron hitos políticos muy importantes que expresan esa orientación”.

Pofr útimo, el MPP, hizo hincapié en que "el gobierno de Orsi tiene un rumbo claro en la construcción de una patria para todos y todas”. “El desafío hoy es continuar y profundizar las transformaciones, teniendo como eje principal las necesidades de la gente”, concluyó.

