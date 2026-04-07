Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política MSP | vacunación |

MSP refuerza vacunación antigripal con móvil en Plaza Independencia

El MSP instaló un móvil en Plaza Independencia. Más de 150.000 personas ya se vacunaron en una campaña que ofrece dosis gratuitas en todo el país.

MSP y la campaña de vacunación

MSP y la campaña de vacunación
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Ministerio de Salud Pública (MSP), en colaboración con la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, ha desplegado un puesto móvil de vacunación en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva. La iniciativa busca facilitar el acceso a la inmunización en un punto neurálgico de la ciudad durante el inicio de la zafra invernal.

Detalles de la atención en Plaza Independencia

El dispositivo móvil funcionará en las siguientes jornadas:

  • Fechas: Lunes 6 y lunes 13 de abril.

  • Horario: de 09:30 a 16:30 horas.

  • Requisitos: Únicamente presentar la Cédula de Identidad.

Además de la dosis contra la gripe, el móvil ofrece la vacuna contra el Covid-19 y todas las vacunas del Esquema Nacional de Vacunación, permitiendo que los ciudadanos completen sus esquemas pendientes en un solo lugar.

Balance positivo y alcance nacional

El director departamental de Salud, Carlos Valli, destacó la excelente recepción de la propuesta: "La respuesta de la población ha sido muy positiva. Es una oportunidad ideal para quienes circulan por la Ciudad Vieja".

Según informó Valli, en las primeras dos semanas de la campaña ya se han vacunado más de 150.000 personas. Para cubrir la demanda nacional, el MSP adquirió un total de 600.000 dosis que están disponibles de forma gratuita en todos los vacunatorios del país, independientemente del prestador de salud al que pertenezca el usuario.

Temas

Te puede interesar