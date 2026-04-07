MSP refuerza vacunación antigripal con móvil en Plaza Independencia

Balance positivo y alcance nacional

El director departamental de Salud, Carlos Valli, destacó la excelente recepción de la propuesta: "La respuesta de la población ha sido muy positiva. Es una oportunidad ideal para quienes circulan por la Ciudad Vieja".

Según informó Valli, en las primeras dos semanas de la campaña ya se han vacunado más de 150.000 personas. Para cubrir la demanda nacional, el MSP adquirió un total de 600.000 dosis que están disponibles de forma gratuita en todos los vacunatorios del país, independientemente del prestador de salud al que pertenezca el usuario.