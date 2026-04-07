El Ministerio de Salud Pública (MSP), en colaboración con la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, ha desplegado un puesto móvil de vacunación en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva. La iniciativa busca facilitar el acceso a la inmunización en un punto neurálgico de la ciudad durante el inicio de la zafra invernal.
MSP refuerza vacunación antigripal con móvil en Plaza Independencia
El MSP instaló un móvil en Plaza Independencia. Más de 150.000 personas ya se vacunaron en una campaña que ofrece dosis gratuitas en todo el país.