Meses de negociación

El anuncio llega luego de varios meses de negociaciones entre el Ejecutivo y la firma extranjera, período en el cual Olivera reclamó en reiteradas oportunidades celeridad para sellar el convenio y asegurar el desembarco de los capitales en Paysandú. En el marco de esos cuestionamientos por los tiempos del proceso, el jerarca departamental había dirigido críticas hacia la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

De acuerdo con lo informado por fuentes oficiales, el punto central de las tratativas entre el Estado uruguayo y HIF Global gira en torno a la tarifa y las condiciones del precio que la empresa abonará por el suministro de energía eléctrica en su calidad de gran consumidor industrial.

Por su parte, la compañía multinacional ya había dado una señal pública de respaldo a la iniciativa este jueves, cuando difundió un comunicado oficial en el que ratificó su compromiso con el desarrollo del proyecto para construir la planta de hidrógeno verde en Paysandú, reafirmando su disposición a concretar la inversión en el litoral del país.