El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, informó este viernes en rueda de prensa que mantuvo una conversación con el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien le transmitió la intención del Poder Ejecutivo de concretar antes de fin de mes el acuerdo con la empresa internacional HIF Global. El entendimiento apunta a viabilizar la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde en territorio sanducero, un proyecto que implica una inversión millonaria para el departamento y el país.
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“El presidente me acaba de decir que antes de fin de mes la idea es cerrar el acuerdo”, señaló el jefe comunal al dar cuenta del diálogo mantenido con el mandatario. En la misma línea, Olivera resaltó la presencia en Uruguay del director ejecutivo (CEO) de HIF Global, César Norton, quien este viernes participó en la inauguración del polo ferroviario del Grupo Ras, ubicado en las cercanías de Progreso, en el departamento de Canelones.
Según indicó el intendente, la llegada de la máxima autoridad de la compañía refleja el interés de destrabar las instancias pendientes. “El CEO vino a Uruguay y dijo que quiere que las cosas pasen. La empresa nos hizo saber su indeclinable voluntad de avanzar”, afirmó Olivera sobre el posicionamiento de los inversores frente a las conversaciones con el gobierno nacional.
Meses de negociación
El anuncio llega luego de varios meses de negociaciones entre el Ejecutivo y la firma extranjera, período en el cual Olivera reclamó en reiteradas oportunidades celeridad para sellar el convenio y asegurar el desembarco de los capitales en Paysandú. En el marco de esos cuestionamientos por los tiempos del proceso, el jerarca departamental había dirigido críticas hacia la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.
De acuerdo con lo informado por fuentes oficiales, el punto central de las tratativas entre el Estado uruguayo y HIF Global gira en torno a la tarifa y las condiciones del precio que la empresa abonará por el suministro de energía eléctrica en su calidad de gran consumidor industrial.
Por su parte, la compañía multinacional ya había dado una señal pública de respaldo a la iniciativa este jueves, cuando difundió un comunicado oficial en el que ratificó su compromiso con el desarrollo del proyecto para construir la planta de hidrógeno verde en Paysandú, reafirmando su disposición a concretar la inversión en el litoral del país.