MTOP mejoró la ilumación de la ruta 26 en el departamento de Tacuarembó

Con el propósito central de optimizar la visibilidad nocturna y elevar los estándares de seguridad vial para los conductores y vecinos de la región, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) concretó una inversión total de 274.780 dólares destinada a la modernización lumínica sobre la ruta 26, en el departamento de Tacuarembó.