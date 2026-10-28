Con el propósito central de optimizar la visibilidad nocturna y elevar los estándares de seguridad vial para los conductores y vecinos de la región, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) concretó una inversión total de 274.780 dólares destinada a la modernización lumínica sobre la ruta 26, en el departamento de Tacuarembó.
Inversión
MTOP mejoró la ilumación de la ruta 26 en el departamento de Tacuarembó
El MTOP colocó 58 focos con columnas metálicas distribuidos en tres tramos estratégicos del departamento.