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Política % | Tacuarembó |

Inversión

MTOP mejoró la ilumación de la ruta 26 en el departamento de Tacuarembó

El MTOP colocó 58 focos con columnas metálicas distribuidos en tres tramos estratégicos del departamento.

MTOP colocó nuevas luminarias

MTOP colocó nuevas luminarias
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

Con el propósito central de optimizar la visibilidad nocturna y elevar los estándares de seguridad vial para los conductores y vecinos de la región, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) concretó una inversión total de 274.780 dólares destinada a la modernización lumínica sobre la ruta 26, en el departamento de Tacuarembó.

La intervención, ejecutada a través de la Dirección Nacional de Vialidad, consistió en el despliegue de 58 modernas luminarias LED acompañadas por sus respectivas estructuras de soporte metálicas en puntos clave de circulación.

Detalle de las obras y distribución territorial

Los trabajos de infraestructura lumínica se estructuraron en tres sectores específicos de la traza vial, adaptándose a las necesidades de visibilidad de cada zona:

  • Valle Edén: Se instalaron 11 focos para cubrir un tramo de 400 metros de ruta, demandando una inversión de 51.980 dólares.

  • Saint Ángelo: Se dispusieron 25 luminarias LED que extienden la cobertura lumínica a lo largo de 950 metros, con una asignación presupuestal de 129.390 dólares.

  • Cruce de la vía férrea: En las inmediaciones del paso a nivel sobre la misma ruta, se incorporaron 22 nuevos dispositivos para reforzar la seguridad en un segmento de 850 metros, implicando 93.410 dólares.

Próxima puesta en funcionamiento

Desde la secretaría de Estado se indicó que el sistema de iluminación quedará oficialmente operativo de manera paulatina en las próximas jornadas, una vez que se efectivicen las conexiones técnicas correspondientes al suministro de energía por parte de UTE.

Esta iniciativa forma parte del plan sostenido del MTOP orientado a dotar a las rutas nacionales de tecnología eficiente de bajo consumo y alta potencia lumínica, reduciendo la siniestralidad en zonas de cruces y áreas de influencia urbana.

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