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Política

Jornada académica

Gobierno impulsará una ley de reducción de la jornada laboral con la productividad como eje

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, llamó a mirar experiencias internacionales para avanzar hacia una semana con una carga de 40 horas.

El ministro de Trabajo Juan Castillo habló de la intención del gobierno de reducir la jornada laboral.

El ministro de Trabajo Juan Castillo habló de la intención del gobierno de reducir la jornada laboral.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

A dos semanas de que Brasil aprobara la reducción de la jornada laboral con un amplio respaldo de diversos sectores políticos, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, insistió en la necesidad de generar consensos para promover una iniciativa legislativa similar en Uruguay. El jerarca subrayó que, si bien la medida —que ya dio un paso clave en el sector de la construcción— constituye un objetivo central del gobierno, el camino para concretarla debe ser el diálogo social y no una imposición política. Para ello, señaló que resulta imprescindible acordar con la academia, las organizaciones sociales, las cámaras empresariales y los trabajadores.

Las declaraciones del ministro tuvieron lugar tras la jornada académica “Repensar el tiempo de trabajo: desafíos y oportunidades para el bienestar y la productividad”, coorganizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para evaluar las experiencias internacionales en la materia. Durante el encuentro, Castillo contrapuso la realidad local con la tendencia global, destacando que casi todos los países europeos ya cuentan con semanas laborales de 40 horas o menos, mientras que en América Latina el avance es cada vez más firme. Ante este panorama, el titular del MTSS planteó interrogantes sobre por qué Uruguay no debería dar ese mismo paso.

La productividad es el eje

El debate alrededor de la productividad se posicionó como el eje central de la discusión. Ante las habituales preocupaciones del sector empresarial sobre un posible impacto negativo en el rendimiento, Castillo enfatizó que la disminución del tiempo de trabajo y la productividad no deben verse como conceptos contrapuestos, sino como elementos que pueden avanzar de la mano. En ese sentido, durante la actividad se recordó que ha transcurrido más de un siglo desde la última regulación general sobre la jornada de trabajo en el país, período en el cual el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y la productividad experimentaron un crecimiento sostenido.

Finalmente, la evidencia internacional presentada durante la jornada respaldó la viabilidad de la medida. Diversos estudios expuestos mostraron que la reducción del horario laboral logra disminuir de forma efectiva las horas trabajadas sin generar caídas proporcionales en la producción total. Por el contrario, los análisis destacan que la medida suele impulsar la productividad general gracias a la reorganización de los procesos productivos, la optimización de las tareas y la consecuente reducción de la fatiga en los trabajadores.

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