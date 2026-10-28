Gobierno impulsará una ley de reducción de la jornada laboral con la productividad como eje

La productividad es el eje

El debate alrededor de la productividad se posicionó como el eje central de la discusión. Ante las habituales preocupaciones del sector empresarial sobre un posible impacto negativo en el rendimiento, Castillo enfatizó que la disminución del tiempo de trabajo y la productividad no deben verse como conceptos contrapuestos, sino como elementos que pueden avanzar de la mano. En ese sentido, durante la actividad se recordó que ha transcurrido más de un siglo desde la última regulación general sobre la jornada de trabajo en el país, período en el cual el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y la productividad experimentaron un crecimiento sostenido.