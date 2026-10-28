A dos semanas de que Brasil aprobara la reducción de la jornada laboral con un amplio respaldo de diversos sectores políticos, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, insistió en la necesidad de generar consensos para promover una iniciativa legislativa similar en Uruguay. El jerarca subrayó que, si bien la medida —que ya dio un paso clave en el sector de la construcción— constituye un objetivo central del gobierno, el camino para concretarla debe ser el diálogo social y no una imposición política. Para ello, señaló que resulta imprescindible acordar con la academia, las organizaciones sociales, las cámaras empresariales y los trabajadores.
Jornada académica
Gobierno impulsará una ley de reducción de la jornada laboral con la productividad como eje
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, llamó a mirar experiencias internacionales para avanzar hacia una semana con una carga de 40 horas.