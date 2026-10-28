Inumet pronostica jornadas estables y sin lluvias con un paulatino ascenso de las temperaturas

Miércoles 28 de octubre: Tras una mañana fresca con formación de neblinas aisladas en zonas rurales, la jornada evolucionará a algo nubosa. La probabilidad de precipitaciones es nula en todo el territorio. Los vientos soplarán del sector Este al Noreste a velocidades de entre 10 y 20 km/h. La temperatura mínima se ubicó en torno a los 10 °C, mientras que la máxima alcanzará los 22 °C en el área metropolitana y sur, llegando a los 25 °C en los departamentos al norte del Río Negro.

Jueves 29 de octubre: Continuación de la tendencia templada y seca. Se esperan cielos con escasa nubosidad y un ambiente muy agradable durante la tarde. Los vientos rotarán suavemente al sector Norte-Noreste, favoreciendo máximas de hasta 26 °C en el litoral oeste y centro del país, sin riesgo de fenómenos adversos.