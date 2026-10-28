Inumet pronostica jornadas estables y sin lluvias con un paulatino ascenso de las temperaturas

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Miércoles 28 de octubre: Tras una mañana fresca con formación de neblinas aisladas en zonas rurales, la jornada evolucionará a algo nubosa. La probabilidad de precipitaciones es nula en todo el territorio. Los vientos soplarán del sector Este al Noreste a velocidades de entre 10 y 20 km/h. La temperatura mínima se ubicó en torno a los 10 °C, mientras que la máxima alcanzará los 22 °C en el área metropolitana y sur, llegando a los 25 °C en los departamentos al norte del Río Negro.
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Jueves 29 de octubre: Continuación de la tendencia templada y seca. Se esperan cielos con escasa nubosidad y un ambiente muy agradable durante la tarde. Los vientos rotarán suavemente al sector Norte-Noreste, favoreciendo máximas de hasta 26 °C en el litoral oeste y centro del país, sin riesgo de fenómenos adversos.
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Viernes 30 de octubre: Predominio de tiempo estable con sol y períodos de algo nuboso. Se registrará un leve ascenso de las marcas mínimas, las cuales se situarán cerca de los 12 °C, al tiempo que las máximas vespertinas oscilarán entre los 23 °C en la franja costera y los 26 °C en el norte.
Perspectiva para el fin de semana
Para el sábado 31 de octubre y el domingo 1.° de noviembre, las proyecciones meteorológicas ratifican la permanencia de la masa de aire seco y templado en la región.
Se anticipan jornadas con condiciones ideales para el desarrollo de actividades al aire libre y el transporte marítimo-fluvial en el Río de la Plata, manteniendo temperaturas agradables y batiendo la probabilidad de precipitaciones para el arranque del nuevo mes.