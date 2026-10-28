Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad clima | pronóstico |

El tiempo en Uruguay

Inumet pronostica jornadas estables y sin lluvias con un paulatino ascenso de las temperaturas

El desplazamiento del sistema frontal consolidará un ambiente seco y despejado en todo el territorio nacional hacia el tramo final de octubre.

El pronóstico del tiempo según Inumet

El pronóstico del tiempo según Inumet
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su actualización del pronóstico del tiempo para las próximas jornadas, confirmando el afianzamiento de un escenario de estabilidad atmosférica en todo el país tras el pasaje del frente frío registrado durante los días previos.

Para esta jornada y los días subsiguientes, el organismo oficial prevé el predominio de cielos algo nubosos, baja humedad relativa y una paulatina recuperación de los valores térmicos, acompañados por vientos suaves a moderados del sector este y noreste.

Evolución del tiempo jornada a jornada

De acuerdo con el reporte oficial difundido por la institución meteorológica, el comportamiento atmosférico se estructurará de la siguiente manera:

  • Miércoles 28 de octubre: Tras una mañana fresca con formación de neblinas aisladas en zonas rurales, la jornada evolucionará a algo nubosa. La probabilidad de precipitaciones es nula en todo el territorio. Los vientos soplarán del sector Este al Noreste a velocidades de entre 10 y 20 km/h. La temperatura mínima se ubicó en torno a los 10 °C, mientras que la máxima alcanzará los 22 °C en el área metropolitana y sur, llegando a los 25 °C en los departamentos al norte del Río Negro.

  • Jueves 29 de octubre: Continuación de la tendencia templada y seca. Se esperan cielos con escasa nubosidad y un ambiente muy agradable durante la tarde. Los vientos rotarán suavemente al sector Norte-Noreste, favoreciendo máximas de hasta 26 °C en el litoral oeste y centro del país, sin riesgo de fenómenos adversos.

  • Viernes 30 de octubre: Predominio de tiempo estable con sol y períodos de algo nuboso. Se registrará un leve ascenso de las marcas mínimas, las cuales se situarán cerca de los 12 °C, al tiempo que las máximas vespertinas oscilarán entre los 23 °C en la franja costera y los 26 °C en el norte.

Perspectiva para el fin de semana

Para el sábado 31 de octubre y el domingo 1.° de noviembre, las proyecciones meteorológicas ratifican la permanencia de la masa de aire seco y templado en la región.

Se anticipan jornadas con condiciones ideales para el desarrollo de actividades al aire libre y el transporte marítimo-fluvial en el Río de la Plata, manteniendo temperaturas agradables y batiendo la probabilidad de precipitaciones para el arranque del nuevo mes.

Temas

Te puede interesar