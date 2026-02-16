Gobierno ultima detalles para empezar a implementar la ley de eutanasia

Entre los prestadores se encuentran los que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), incluidos los servicios de Sanidad Policial, Sanidad Militar, y el Hospital de Clínicas, que deberán poner a disposición de los usuarios los servicios para ejercer la eutanasia.

La actuación será realizada por un equipo médico que estará exento de responsabilidades penales, civiles y de otra índole.

Comisión define detalles técnicos y administrativos para implementación de ley

Desde el gobierno afirmaron que una comisión trabaja en los detalles técnicos y administrativos para dicha implementación. Según explicó el diputado del Frente Amplio (FA), Federico Preve, a Telenoche, uno de los objetivos es definir el procedimiento y los formularios que estarán incluidos en el mismo.

Otro aspecto que se analiza es el lugar en el que podrá llevarse a cabo la "muerte digna" —por ejemplo, entre el centro hospitalario o el hogar—, que podría ser elegido por el paciente, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas y sea coordinado con el sistema mutualista y con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Asimismo, también se busca detallar los fármacos y las vías de administración que se utilizarán para los procesos de eutanasia. “Lo primero que queremos dejar en claro es la tranquilidad que los fármacos que se utilizan son ampliamente conocidos por el cuerpo médico, son fármacos que si bien las combinaciones de ellos se utilizan para la letalidad que esto implica”, explicó Preve.

El protocolo, que estaría listo para reglamentar la ley en abril, incluirá los pasos del procedimiento, mecanismos de seguridad y la conformación de los equipos de salud que participarán en la aplicación.

En ese sentido, la reglamentación buscará brindar garantías tanto a los pacientes como a los prestadores de salud.