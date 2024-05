Mujer trans que había denunciado a Orsi acusó a Romina Celeste de inventar todo

“Me decidí a hablar y a dar la cara porque no está bueno hacer esto, denunciar a una persona que no tiene nada que ver”, explicó más adelante.

Durante la entrevista insistió en que Papasso le pedía que inventara e intentara que el relato fuera tipificado por la Justicia como abuso sexual.

En el transcurso del programa, además del relato de Díaz, se emitió un audio que Papasso le habría enviado, donde dice: “Esto es muy simple: vos trabajás en el Parque Roosevelt, bueno, este señor te paró, estaba alcoholizado y no se le paró. O sea, vos inventá todo lo que vos quieras. Cuanto peor, peor, peor. Y como intentaste hacer lo posible y no se le paraba, te enojaste y le dijiste: ‘pagame, yo tengo que seguir trabajando’, suponele, inventá la historia que quieras, pero que sea parecido a lo que yo conté. Y resulta que cuando le fuiste a cobrar no te quiso pagar y por eso te pegó. Y después como que te caíste al suelo y quedaste media desmayada y se fue”.

Ante esto el conductor del programa, Ignacio Álvarez, le pregunta si lo que Pappaso quería era “causar un daño político al partido de Orsi”, Díaz le contesta: “Sí, tal cual”.

Falsa denuncia

El pasado viernes, a través de un video difundido por el periodista Diego Martini, Papasso reconoció que la denuncia contra Orsi era falsa.

“Quiero decirles que la denuncia a Orsi es falsa. Esta persona [Paula Díaz] es una consumidora de pasta base”, comienza Pappaso en un audio difundido por el periodista Diego Martini, en el que Papasso aseguró que la denuncia era falsa. “Yo la acompañé a la Seccional 10ª [el pasado 10 de marzo]. A esa persona nadie la obligó a nada. La persona fue porque quiso ir. Yo la fui a buscar porque no tenía ni para el boleto y yo la llevé. Ella denuncia en la Seccional 10ª y toda la denuncia sobre la nariz la inventó ella”, dijo la militante blanca.