Mujica sobre dichos de Bianchi: "Era una señora amable y que le vaya bien"

El mismo día en que se conoció este mensaje del exmandatario, la senadora, que antes de integrar el Partido Nacional formó parte del Frente Amplio, cuestionó la actitud de la coalición de izquierda y su supuesta falta de líderes. "Vengo de un Frente Amplio donde sí había líderes. Una de las cosas peligrosas para el sistema democrático es que en este momento el Frente no tiene líderes. No está más (Líber) Seregni, no está Juan Pablo Terra, Hugo Batalla, Germán Araujo, Rodney Arismendi", manifestó Bianchi en conferencia de prensa durante una recorrida por Florida.