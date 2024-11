Mujica sobre el triunfo: "Tiene algo de premio para mí, un poco como premio de despedida"

Mujica también fue consultado si tenía miedo que en algún momento se instalara en Uruguay la polarización que se vive en otros países, como Estados Unidos, Argentina y Brasil. "En general las cosas no pasan porque sí. Lo de Milei en la Argentina es una locura. Es una lección de lo que es capaz de hacer con un pueblo la hiperinflación. Una nueva lección histórica. Porque la República de Weimar sucumbió y la gente votó a Hitler por un proceso de hiperinflación. Y Alemania era el país más culto, más cultivado, y el pueblo alemán, desesperado, hizo una barbaridad. El pueblo argentino también ha hecho una barbaridad (...). Los pueblos también se equivocan. Si le pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros también", respondió.

Para Mujica acuerdo UE-Mercosur está destinado al fracaso

En otro fragmento de la entrevista, Mujica vaticinó el fracaso del acuerdo comercial que buscan finalizar la Unión Europea (UE) y el Mercosur tras 25 años de negociaciones, y al que se opone férreamente Francia.

"No sale ni en el año del golero. Porque los campesinos franceses no quieren. Y los campesinos franceses dominan la cultura francesa", aseguró Mujica en la entrevista. Si fuera francés, dijo, estaría del lado de los agricultores. "Pero como no soy francés, no me conviene", aclaró.

Los términos del pacto entre entre los 27 países de la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por parte del Mercado Común del Sur, se acordaron en 2019, pero varios países, incluidos Francia, Italia y Polonia, lo rechazan, bajo presión de sus sectores agrícolas.

El acuerdo permitiría a los cuatro países del bloque sudamericano aumentar sus cuotas de entrada a la UE de carne vacuna, avícola y porcina, así como de miel, azúcar y otros productos.