Llegó a Cuba brigada solidaria del Pit-Cnt con cargamento de ayuda humanitaria

A los hospitales

En paralelo, los medicamentos serán destinados a hospitales. Bertolini explicó que realizarán una recorrida por los centros en los que se distribuirá la ayuda. "Vamos a hacer La Habana, Trinidad, Varadero y después volvemos a La Habana", indicó.

Asimismo, participarán en el acto del Primero de Mayo en La Habana y, posteriormente, en una actividad de confraternidad que "los cubanos brindan a todas las delegaciones del mundo que llegan para compartir el Primero de Mayo con la CTC".

Con Cuba

El viaje de la brigada forma parte de la campaña solidaria que el Pit-Cnt lleva adelante. En este sentido, el secretario de Relaciones Internacionales de la central, José Olivera, dijo que la estructura de esta viene trabajando en forma sostenida. “Participamos de la plataforma del Comité de Antimperialistas en solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo. También hay acciones que se están emprendiendo, por ejemplo, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la central sindical, sobre todo en exigirle al gobierno uruguayo una postura distinta a la que ha venido manejando en términos de solidaridad con Cuba”, dijo en declaraciones al portal de la central.

Recordó que la central sindical lleva adelante una campaña financiera, con la venta de un bono solidario con Cuba, que ha tenido una muy buena receptividad. “Lo recaudado está depositado hoy en el Banco República y será destinado luego, en las coordinaciones que se hagan pertinentes, hacia las principales necesidades que tenga el pueblo cubano”, indicó.