Mujica votó, pidió "apuntalar la democracia" y buscar "enamorar" a los jóvenes

Respecto al interés de los jóvenes en la política, para Mujica eso es algo “relativo” y mostró su preocupación “porque si los jóvenes no se prenden, estamos fritos”. “Si no se prenden es porque no los enamoramos, porque damos asco. Si hay una propuesta que los enamore, los gurises van a estar”, sostuvo.

Ante la pregunta acerca de los desafíos del futuro gobierno, Mujica dijo que son la seguridad y el aumento de la riqueza. “La seguridad es un tema nacional. Creo que no lo arregla ningún partido político, tenemos que hacer un acuerdo y tener una política global que vaya más allá de los partidos”.

El tono de la campaña electoral

Consultado sobre el desarrollo de la campaña electoral, Mujica afirmó haberla visto “distraída”, más preocupada por el gasto que por cómo se va a generar. “No le dieron ni pelota al país agroexportador”.

Mostró su preocupación por la gran cantidad de temas que no estuvieron sobre la mesa en los discursos políticos, cómo la producción de carne, granos, las divisas.