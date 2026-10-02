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Sociedad

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Este sábado, más de 50.000 docentes eligen a sus representantes en el Codicen

Los docentes cuentan con dos representantes electos en el Codicen, siendo hasta el momento Julián Mazzoni y Daysi Iglesias.

Los docentes votan este sábado.

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Por Redacción Caras y Caretas

Más de 50.000 docentes votan este sábado a sus representantes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Cinco listas participan, 11, 22 y 30, impulsadas por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU). Y las 3 y 1 del lema “Compromiso docente, futuro educativo. Los docentes por el cambio”.

Las tres listas son las siguientes: 30, 22 y 11 impulsadas por la Coordinadora de Sindicatos de la Educación del Uruguay (CSEU) e integradas por un titular y un suplente vinculados a los distintos sindicatos de la educación pública. La lista 30 está encabezada por Marcos Correa y Andrea Touzet; la 22 por Limber Santos y Virginia Barreto; y la número 11 por Pablo Macedo y Adriana Espinosa. La CSEU fue la que impulsó la candidatura de los actuales consejeros docentes, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias.

Las otras dos listas vinculadas al lema “Compromiso docente, futuro educativo. Los docentes por el cambio”. Estas son la lista número 3, del espacio Alternativa Docente, encabezada por Alejandra Clavijo y Mónica Acuña; y la número 1, integrada por Víctor Pizzichillo y Gabriela Sanz.

En total participan 50.790 docentes habilitados para votar en 171 circuitos de todo el país, que funcionarán entre las 9:00 y las 19:00 horas.

El voto es obligatorio para los docentes efectivos, interinos o suplentes por todo el año. El padrón de habilitados puede consultarse en la página web de la Corte Electoral. Quienes no concurran a votar y no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa de cinco Unidades Reajustables, equivalente a unos $ 9.700.

CSEU impulsa la unidad

La secretaria general adjunta del Pit-Cnt, Alejandra Pereira, y el coordinador de la CSEU, José Olivera, señalaron en declaraciones al portal de la central sindical que se trata de una elección de gran importancia para las trabajadoras y los trabajadores de la educación, así como para los docentes de la ANEP, ya que permitirá elegir a dos de los cinco integrantes del Codicen

“Estamos presentando nuestras listas bajo un mismo lema y los principios de unidad, que son pilares fundamentales de nuestro Pit-Cnt. Ante cada elección donde se disputa la representación de las trabajadoras y los trabajadores, estamos presentes”, señaló Pereira.

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