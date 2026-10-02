Este sábado, más de 50.000 docentes eligen a sus representantes en el Codicen

En total participan 50.790 docentes habilitados para votar en 171 circuitos de todo el país, que funcionarán entre las 9:00 y las 19:00 horas.

El voto es obligatorio para los docentes efectivos, interinos o suplentes por todo el año. El padrón de habilitados puede consultarse en la página web de la Corte Electoral. Quienes no concurran a votar y no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa de cinco Unidades Reajustables, equivalente a unos $ 9.700.

CSEU impulsa la unidad

La secretaria general adjunta del Pit-Cnt, Alejandra Pereira, y el coordinador de la CSEU, José Olivera, señalaron en declaraciones al portal de la central sindical que se trata de una elección de gran importancia para las trabajadoras y los trabajadores de la educación, así como para los docentes de la ANEP, ya que permitirá elegir a dos de los cinco integrantes del Codicen

“Estamos presentando nuestras listas bajo un mismo lema y los principios de unidad, que son pilares fundamentales de nuestro Pit-Cnt. Ante cada elección donde se disputa la representación de las trabajadoras y los trabajadores, estamos presentes”, señaló Pereira.