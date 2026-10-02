Más de 50.000 docentes votan este sábado a sus representantes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Cinco listas participan, 11, 22 y 30, impulsadas por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU). Y las 3 y 1 del lema “Compromiso docente, futuro educativo. Los docentes por el cambio”.
acto democrático
Este sábado, más de 50.000 docentes eligen a sus representantes en el Codicen
Los docentes cuentan con dos representantes electos en el Codicen, siendo hasta el momento Julián Mazzoni y Daysi Iglesias.