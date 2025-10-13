Los veinte rehenes vivos secuestrados por Hamás ya fueron liberados

El Ejército de Israel pide asimismo al público que los fue a esperar "que muestre responsabilidad y sensibilidad, que respete la privacidad de los que regresan y que se atenga a la información oficial".

Los 7 rehenes transferidos son, según los medios israelíes, Matan Angrist, Gali y Ziv Berman, Alon Ahel, Eitan Mor, Guy Gilboa Dalal y Omri Miren.

Segunda tanda

"Según la información recibida de Cruz Roja,13 secuestrados han sido entregados y están siendo puestos en manos de las fuerzas israelíes y el Shin Bet en la Franja de Gaza", ha indicado el Ejército en un comunicado.

Estos trece rehenes han sido identificados como Elkana Bohbot, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Evyatar David, Rom Braslavski, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio y Ariel Cunio.

Aún quedan 28 cadáveres

Allí quedan aún 28 cadáveres, de los cuales Israel prevé que parte serán entregados este lunes. Las autoridades israelíes también aseguran que Hamás no entregarán todos los cuerpos al no haber podido localizarlos, si bien no han detallado cuántas personas siguen desaparecidas.

En tanto, Hamás confirmó la liberación de los veinte rehenes escondidos en el territorio de Gaza.

"Las Brigadas Al Qasam y la resistencia en la Franja de Gaza liberan a 20 prisioneros retenidos por la resistencia, como parte de las medidas para implementar la primera fase del plan de Trump para detener la guerra en la Franja de Gaza", indicó la organización en un comunicado.

Palestinos serán liberados

A cambio, Israel liberará a unos 250 palestinos recluidos en cárceles israelíes, así como a unas 1.700 personas de Gaza detenidas después del 7 de octubre de 2023 y que están recluidas sin que pesen cargos criminales en su contra. El Servicio Penitenciario de Israel informó que los detenidos fueron trasladados a centros de deportación en las cárceles de Ofer y Ktzi'ot, “a la espera de instrucciones de la cúpula política”.