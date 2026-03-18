Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Se le fue la moto

Narcotráfico: el FA califica de "infundadas y falta de respeto" declaraciones de Botana

El senador nacionalista dijo que "el FA no es un narcopartido, pero todas sus decisiones están influidas por las posiciones que le sirven al narcotráfico".

Senadores del FA reaccionaron ante declaraciones de Sergio Botana.

Senadores del FA reaccionaron ante declaraciones de Sergio Botana.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En las últimas horas el senador del Partido Nacional Sergio Botana, arremetió contra el Frente Amplio (FA) generando un fuerte rechazo de los legisladores del oficialismo. El legislador blanco aseguró en Noticias 5 cuando tocaban el tema narcotráfico y Sebastián Marset que "El FA no es un narcopartido, pero todas sus decisiones están influidas por las posiciones que le sirven al narcotráfico".

Falta de respeto y cruzó un límite

La reacción de los frenteamplistas no se hizo esperar. El senador Daniel Caggiani escribió en su cuenta de X: "Es una falta de respeto al Frente Amplio y a los 3 presidentes de la República electos por la ciudadanía en representación de mi fuerza política. Que un Senador de la República haga este tipo de acusaciones infundadas no solo rebajan el nivel del debate político, además mina la convivencia democrática. Así no!

En la misma línea se manifestó el senador Eduardo Brenta en la misma red social: "Sergio Botana cruzó un límite al afirmar que el Frente Amplio con sus decisiones favorece al narcotráfico. Una acusación grave, sin sustento, que solo busca embarrar la cancha. Ahora bien, pongamos los hechos arriba de la mesa...

¿No fue el gobierno del Partido Nacional el que otorgó un pasaporte a Sebastián Marset cuando ya era un narcotraficante requerido internacionalmente?

¿No fue ese mismo gobierno el que, a través de la LUC, elevo los topes para pagos en efectivo, debilitando la herramienta clave para el control del lavado de activos?

¿Y no fue también durante ese período que se reconocieron irregularidades en el manejo de información vinculada al caso, incluyendo destrucción de documentos públicos?

Mientras tanto, con el Frente Amplio en el gobierno, la realidad viene mostrando otra cosa: Se han concretado importantes incautaciones de droga, golpes a organizaciones criminales relevantes y un fortalecimiento de la cooperación internacional para enfrentar redes de narcotráfico que operan a escala regional. Marset ya está declarando en los EE.UU. Se entiende el nerviosismo de algunos", sentenció

Te puede interesar