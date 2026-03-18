En las últimas horas el senador del Partido Nacional Sergio Botana, arremetió contra el Frente Amplio (FA) generando un fuerte rechazo de los legisladores del oficialismo. El legislador blanco aseguró en Noticias 5 cuando tocaban el tema narcotráfico y Sebastián Marset que "El FA no es un narcopartido, pero todas sus decisiones están influidas por las posiciones que le sirven al narcotráfico".
Se le fue la moto
Narcotráfico: el FA califica de "infundadas y falta de respeto" declaraciones de Botana
El senador nacionalista dijo que "el FA no es un narcopartido, pero todas sus decisiones están influidas por las posiciones que le sirven al narcotráfico".