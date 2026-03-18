Narcotráfico: el FA califica de "infundadas y falta de respeto" declaraciones de Botana

¿No fue el gobierno del Partido Nacional el que otorgó un pasaporte a Sebastián Marset cuando ya era un narcotraficante requerido internacionalmente?

¿No fue ese mismo gobierno el que, a través de la LUC, elevo los topes para pagos en efectivo, debilitando la herramienta clave para el control del lavado de activos?

¿Y no fue también durante ese período que se reconocieron irregularidades en el manejo de información vinculada al caso, incluyendo destrucción de documentos públicos?

Mientras tanto, con el Frente Amplio en el gobierno, la realidad viene mostrando otra cosa: Se han concretado importantes incautaciones de droga, golpes a organizaciones criminales relevantes y un fortalecimiento de la cooperación internacional para enfrentar redes de narcotráfico que operan a escala regional. Marset ya está declarando en los EE.UU. Se entiende el nerviosismo de algunos", sentenció