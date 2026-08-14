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Sociedad Marconi | joven | tiros

Homicidio

Joven en silla de ruedas fue asesinado de 30 tiros en el Marconi

Un joven de 20 años, en silla de ruedas, fue acribillado a tiros en sobre la tarde de este viernes en la puerta de su casa en el barrio Marconi de Montevideo.

Nuevo homicidio en el barrio Marconi.

Nuevo homicidio en el barrio Marconi.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Policía investiga las circunstancias en la que un joven de 20 años, en silla de ruedas, fue asesinado de 30 tiros en la intersección de la calle Cibeles y Pasaje H, en el barrio Marconi, en la puerta de la casa en la que vivía la víctima del homicidio.

El sistema Shotspotter detectó a las 15:25 los disparos de arma de fuego y en paralelo, la Policía fue alertada por el ataque a tiros al joven.

Buscan a los autores del homicidio

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al joven caído en la calle, ya sin vida, con varios disparos en el cráneo y el rostro.

La Policía Científica halló unos 14 casquillos de bala, aunque se escucharon el doble de disparos.

Los investigadores siguieron trabajando en la escena del crimen para recolectar evidencias y testimonios que ayuden a identificar a los autores de los disparos, que, según información preliminar por parte de testigos, se desplazaban a pie al momento del ataque.

Un complejo pasado

La víctima llevaba una tobillera electrónica. El joven ya había sido baleado en el barrio Las Acacias, en agosto de 2022, cuando tenía 16 años; un policía le disparó durante un intento de rapiña y tras esa herida quedó en silla de ruedas, consignó Telemundo.

Su madre, de 45 años, y su hermano, de 27, fueron asesinados en Aparicio Saravia y Jorge Isaac (Piedras Blancas) ese mismo año.

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