Joven en silla de ruedas fue asesinado de 30 tiros en el Marconi

La Policía Científica halló unos 14 casquillos de bala, aunque se escucharon el doble de disparos.

Los investigadores siguieron trabajando en la escena del crimen para recolectar evidencias y testimonios que ayuden a identificar a los autores de los disparos, que, según información preliminar por parte de testigos, se desplazaban a pie al momento del ataque.

Un complejo pasado

La víctima llevaba una tobillera electrónica. El joven ya había sido baleado en el barrio Las Acacias, en agosto de 2022, cuando tenía 16 años; un policía le disparó durante un intento de rapiña y tras esa herida quedó en silla de ruedas, consignó Telemundo.

Su madre, de 45 años, y su hermano, de 27, fueron asesinados en Aparicio Saravia y Jorge Isaac (Piedras Blancas) ese mismo año.