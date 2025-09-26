Negro destacó captura de "El Pelón" y de presunto homicida de exjuez Luis Delfino

Respecto al crimen del exmagistrado, quien fue hallado muerto en su auto, en un descampado de Flor de Maroñas, el pasado 11 de agosto; personal del Departamento de Homicidios de la Policía detuvo este jueves en Cruz de Carrasco (zona donde desapareció Delfino tras ir a reclamar dinero a una mujer que ya fue imputada semanas atrás) a un adolescente de 17 años, sospechado de haber asesinado a exjuez.

Por otra parte, en la ruta 5, a la altura de Mendoza Chico (Florida), fue detenido el múltiple homicida conocido como "El Pelón". Este viernes, el criminal fue llevado a Montevideo donde se le practicó una pericia psiquiátrica y luego fue llevado a la Fiscalía de Ciudad de la Costa, donde el fiscal Fernando Valerio está reuniendo evidencia para poder solicitar -esta tarde- la formalización del delincuente sospechado de ser el autor de tres homicidios cometidos a inicios de setiembre, en una semana: dos en Canelones y uno en Maldonado, en el balneario Playa Verde.

"Estos dos hechos también otorgan un mensaje muy claro, de que aquellos criminales más violentos terminen pagando las consecuencias de su accionar, y creemos que ese es el principal mensaje para combatir la violencia en el país", recalcó el secretario de Estado.