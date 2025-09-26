Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Negro | El Pelón | Luis Delfino

Homicidios

Negro destacó captura de "El Pelón" y de presunto homicida de exjuez Luis Delfino

"Estos hechos son "un mensaje muy claro, de que aquellos criminales más violentos terminen pagando", dijo Negro sobre "El Pelón" y presunto sicario de Delfino.

Ministro del Interior, Carlos Negro.

Ministro del Interior, Carlos Negro.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Tras una ola de siete homicidios en apenas 48 horas (entre el miércoles 24 y el jueves 25), el ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió con las autoridades de la Jefatura de Policía de Montevideo (Pablo Lotito), de Canelones (Fabio Quevedo) y de investigaciones (Julio Sena), para conocer de primera mano el avance de las investigaciones.

Sobre los siete homicidios ocurridos entre miércoles y jueves -cinco en Montevideo, uno en Canelones y otro en Paysandú-, los detectives tuvieron avances "muy importantes en cada una de las investigaciones", destacó el ministro del Interior este viernes en conferencia de prensa. "En prácticamente todos los casos estamos hablando de conflictos entre grupos criminales", afirmó el jerarca. Algunos con "vínculos entre sí".

Negro destacó la captura de "El Pelón" y del presunto asesino de exjuez Luis Delfino

A su vez, Negro destacó la captura del peligroso delincuente José Carlos Machado conocido como "El Pelón", quien estaba prófugo y es señalado como el autor de tres homicidios ocurridos semanas atrás, así como la del presunto autor del asesinato del exjuez Luis Delfino.

Respecto al crimen del exmagistrado, quien fue hallado muerto en su auto, en un descampado de Flor de Maroñas, el pasado 11 de agosto; personal del Departamento de Homicidios de la Policía detuvo este jueves en Cruz de Carrasco (zona donde desapareció Delfino tras ir a reclamar dinero a una mujer que ya fue imputada semanas atrás) a un adolescente de 17 años, sospechado de haber asesinado a exjuez.

Por otra parte, en la ruta 5, a la altura de Mendoza Chico (Florida), fue detenido el múltiple homicida conocido como "El Pelón". Este viernes, el criminal fue llevado a Montevideo donde se le practicó una pericia psiquiátrica y luego fue llevado a la Fiscalía de Ciudad de la Costa, donde el fiscal Fernando Valerio está reuniendo evidencia para poder solicitar -esta tarde- la formalización del delincuente sospechado de ser el autor de tres homicidios cometidos a inicios de setiembre, en una semana: dos en Canelones y uno en Maldonado, en el balneario Playa Verde.

"Estos dos hechos también otorgan un mensaje muy claro, de que aquellos criminales más violentos terminen pagando las consecuencias de su accionar, y creemos que ese es el principal mensaje para combatir la violencia en el país", recalcó el secretario de Estado.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar