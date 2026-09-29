Conflicto en el Puerto: El sindicato y TCP negocian sobre jornales asegurados y partida extraordinaria

Las diferencias radican en cómo implementar soluciones a tres problemáticas centrales. “La propuesta de acercamiento del Ministerio consiste en cómo alcanzar los 21 jornales asegurados, una partida extraordinaria al momento de la firma del convenio colectivo y un pago excepcional por tareas que se hacen en tres sectores de la terminal”, aclaró Reinaldo.

El detalle

“Nos está siendo dificultoso abordar un convenio colectivo tan largo en el tiempo, de 5 años”, señaló. “Estamos dispuestos a firmar al día de hoy un convenio de menor plazo, con 3 años o 3 y medio”, aclaró. “Incluso podemos poner alguna cláusula para una prórroga de 6 meses” que permita “tratar de llegar a un cuarto año” de esa forma “estamos seguros que podemos firmar el día de mañana”, afirmó.

El sindicato reclamaba que la partida extraordinaria por única vez debía ser de 50 mil pesos, ahora “nosotros estamos aceptando la propuesta del Ministerio de ir al medio con esa cifra para acercarnos”, expresó. Lo que el sindicato negocia “obviamente está bajo discusión de una asamblea” de afiliados (que debe refrendar) “pero estaríamos viendo viable aceptar la propuesta del Ministerio”, reconoció.

Por lo tanto la principal diferencia está en “los jornales asegurados y el pago de partidas para tareas que se vienen haciendo desde hace tiempo y la empresa no las está pagando”, puntualizó. “Para nosotros es fundamental que esa tarea sea remunerada”, resaltó.

“Nosotros hemos sido flexibles” con el comienzo de la ampliación de los jornales asegurados

“inicialmente le pedimos” que comiencen al momento de “la firma del convenio que podría ser octubre perfectamente, pero podemos ser flexibles unos meses hacia adelante”, destacó. “Perfectamente podría ser enero, pero es en lo que no nos estamos poniendo de acuerdo”, acotó.

“Nosotros tenemos mandatado un Ejecutivo Nacional que va a funcionar el jueves, donde está claramente posicionado un paro de 48 horas producto de estos servicios mínimos decretados por el Poder Ejecutivo”, advirtió. El paro “está resuelto, hay que ver cuándo se aplica”, subrayó.