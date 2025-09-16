Negro dijo que Presupuesto es un "proyecto responsable" y anunció 1.500 nuevos policías

“Dejamos de lado lo que hemos dado en llamar el pensamiento mágico normativo”, aseguró Negro, que se detuvo en que la iniciativa presentada por el Ejecutivo dejó de lado la inclusión de normativa por fuera de lo estrictamente presupuestario, como es el caso de “incorporar delitos” o proponer “aumentos de pena”.

Negro, por su parte, reconoció que en el MI se está “elaborando” un proyecto para la descentralización del INR que está “muy avanzado”. Sin embargo, comentó que no se agregó el tema en el proyecto de presupuesto por los plazos de tratamiento que este tiene. Por el contrario, se entiende que la decisión de convertir el instituto en un servicio descentralizado “tiene muchas complejidades” y “hay que ser responsables” a la hora de analizarla.

Ingreso de nuevos policías

Negro fue consultado sobre el compromiso asumido por el presidente Yamandú Orsi en la campaña electoral de incoporar a 2.000 nuevos policías. El proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo no alcanza esa cifra, pero según detalló Negro hay una incorporación "importante" de nuevos funcionarios.

"Entendemos que estamos dando cumplimiento a la promesa de campaña en el sentido de la incorporación de un importante número de nuevos funcionarios de policía. Estamos hablando de la cobertura de más de mil vacantes, más de mil vacantes que se cubren, que significan nuevos funcionarios policiales", argumentó.

Luego agregó que, además de las vacantes que se repondrán, se suma el ingreso de 500 funcionarios para el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

"Entendemos que habiendo cumplido ya en este momento con la incorporación de 1.500, nada más y nada menos que 1.500, estamos en condiciones de asegurar que en el resto del quinquenio vamos a cumplir esa promesa de campaña", estimó.

El Poder Ejecutivo incluyó un incremento del gasto en el Presupuesto Nacional de US$ 140 millones en el primer año y de US$ 240 para el final del período. De los US$ 140 millones, 40% estará destinado a áreas vinculadas con la infancia y la adolescencia, y 15% a la seguridad.