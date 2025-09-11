Homicida del "Negro Kevin" será formalizado este viernes

Se entregó en la noche del miércoles, en la Seccional 19 de la Policía, el presunto homicida del joven de 22 conocido como el "Negro Kevin". Según informó el vocero de Fiscalía Javier Benech, la fiscal de homicidios Andrea Naupp realizará este jueves el control de detención y eventualmente mañana si se reúnen los elementos, la formalización.