Homicida del "Negro Kevin" será formalizado este viernes

Se entregó en la noche del miércoles, en la Seccional 19 de la Policía, el presunto homicida del joven de 22 conocido como el "Negro Kevin". Según informó el vocero de Fiscalía Javier Benech, la fiscal de homicidios Andrea Naupp realizará este jueves el control de detención y eventualmente mañana si se reúnen los elementos, la formalización.
Kevin Almada fue asesinado a tiros sobre las 16:30 del miércoles entre las calles Real y Zubillaga (Tres Ombúes), tras una discusión con un vecino que le efectuó al menos seis disparos.
El "Negro Kevin" saltó a la fama en los últimos meses por la canción 'A lo baraja', que cantó junto a 'Negrito Pierre' y Lucas Bunnker. El joven contaba con antecedentes por hurto y tentativa de homicidio.