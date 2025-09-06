"Acá no solo falló el Estado, falló la sociedad entera y llegamos tarde", afirmó Sánchez

Negro en Soriano

Carlos Negro, ministro del Interior, se refirió este viernes en Soriano a los "trágicos hechos que acaparan la atención de los uruguayos" y también mostró su apoyo al personal policial que trabajó para dar con el paradero de los dos niños que fueron raptados y asesinados por su padre. Los cuerpos de los menores y de su padre fueron encontrados este viernes dentro de un auto sumergido en un curso de agua en el departamento de Río Negro.

"Estos hechos nos interpelan como sociedad", dijo Negro. "De acá nos vamos pensando en qué más podemos hacer como Estado ante estos hechos", sumó el secretario de Estado.