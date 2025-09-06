El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, hizo un llamado este viernes a "una profunda reflexión" tras conocerse el caso de la muerte de los niños Francisco de 6 años y Alfonsina de 2, fallecidos luego de que su padre Andrés Morosini, de 28 años, los llevara a la fuerza de la casa de su madre y se lanzara en auto a las aguas del arroyo Don Esteban en Río Negro.
Dolor
"Acá no solo falló el Estado, falló la sociedad entera y llegamos tarde", afirmó Sánchez
