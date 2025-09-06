Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Estado | Presidencia | Alejandro Sánchez

Dolor

"Acá no solo falló el Estado, falló la sociedad entera y llegamos tarde", afirmó Sánchez

El secretario de Presidencia hizo un llamado a la "reflexión" en relación al padre que se llevó a sus hijos a la fuerza, y se lanzó a un arroyo en su auto.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

"Los acontecimientos del día de hoy (...) nos tiene que llevar a una profunda reflexión de lo mucho que nos falta por hacer, y de que la desprotección a la que están sometidas muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes nos tiene que comprometer a todos", afirmó este viernes al participar de la actividad denominada "Del diálogo a la acción", organizada por la Confederación de Cámaras Empresariales en la Expo Prado.

"Acá no solo falló el Estado, falló la sociedad entera y llegamos tarde", subrayó. "Yo creo que eso nos tiene enormemente preocupados, dolidos", agregó. Sánchez instó a "transformar esa preocupación y ese dolor en acciones concretas, porque tenemos que revertir esta situación que está sufriendo el país".

Negro en Soriano

Carlos Negro, ministro del Interior, se refirió este viernes en Soriano a los "trágicos hechos que acaparan la atención de los uruguayos" y también mostró su apoyo al personal policial que trabajó para dar con el paradero de los dos niños que fueron raptados y asesinados por su padre. Los cuerpos de los menores y de su padre fueron encontrados este viernes dentro de un auto sumergido en un curso de agua en el departamento de Río Negro.

"Estos hechos nos interpelan como sociedad", dijo Negro. "De acá nos vamos pensando en qué más podemos hacer como Estado ante estos hechos", sumó el secretario de Estado.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar