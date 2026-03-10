Negro: "La tarjeta amarilla y roja las tiene el presidente de la República"

Negro señaló que el presidente Yamandú Orsi se mostró "particularmente interesado" durante la reunión del Consejo de Ministros en los asuntos referidos al trabajo y a la seguridad. En este último caso, dada la proximidad de la presentación del Plan Nacional de Seguridad, que será dado a conocer "antes de fin de mes".

"Estamos fijando la fecha con el presidente, porque depende de su agenda", detalló el ministro. Pero adelantó que constará de un plan a 10 años, con medidas de corto y largo plazo.

"Básicamente, va a constar de 7 ejes principales de los cuales se van a desprender algo así como 79 acciones concretas que se pueden también dividir en más de 100 medidas", describió.

Aunque la interpelación que le hará Bordaberry todavía no tiene fecha, Negro consideró que lo ideal sería que fuera posterior a la presentación del Plan Nacional de Seguridad.

Las tarjetas de Bordaberry

Este lunes, en una entrevista con Arriba Gente, Bordaberry se mostró expectante con las respuestas que dará en la interpelación Negro, a quien ha criticado por su gestión al frente de la cartera de seguridad.

"Vamos a ver qué responde acá, qué pasa acá, y la próxima es en Diputados, porque le dimos la chance, no pueden decir que no le dimos la chance. Mirá, ya te avisamos, tarjeta amarilla, esta interpelación es tarjeta amarilla, ojo que después viene la roja”, dijo el líder de Vamos Uruguay.