Programa Accesos empleará y capacitará a 3.000 personas; 314 de ellas provienen de la calle

El guarismo de 71,2% de usuarias mujeres, supera ampliamente la meta legal del 60% y acompaña la apuesta de la actual gestión, por la autonomía económica como eje de la política social.

Asimismo, el programa incorpora este año a 314 personas que provienen de situación de calle; un 21,1% de afrodescendientes; un 3,0% de personas trans y un 6,1% de usuarios con discapacidad

Fase 1 del programa

La Fase 1, contempla siete meses de práctica laboral en instituciones públicas e intendencias departamentales, con formación y una prestación social equivalente al salario mínimo nacional.

Quienes culminan satisfactoriamente esta etapa, acceden a la fase 2, correspondiente a la incorporación del usuario en una bolsa de trabajo para la inserción laboral formal, a través de empresas vinculadas al programa.

Para ello, deben tener un 70% de asistencia a los cursos y obtener el carné de salud laboral gestionado por el programa a través de ASSE.

Seleccionados en edición 2026:

50% 18-29 años

38,7% 30 a 45 años

8,8% 46-55 años

2,6% 56-64 años

OSE aumentará cupo en 2027

También este martes 9, OSE firmó un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, por el cual, participantes del programa Accesos, se integrarán al ámbito laboral de la empresa estatal de aguas.

Al término de la firma del acuerdo, el ministro Gonzalo Civila dijo que OSE es un aliado fundamental en este programa de empleo protegido.

Adelantó que, para 2027, más de 100 personas se incorporarán a trabajar en el ente, en el marco de este programa, al tiempo que se firmará otro convenio similar, para usuarios de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali).

“Hay una red de instituciones públicas que apoyan esta metodología de trabajo de siete meses, acompañado de formación”, sostuvo el jerarca.

Por su parte, el presidente de OSE, Pablo Ferreri sostuvo que la empresa pública “es una palanca de desarrollo”. “Esto no es solo para brindar oportunidades. La experiencia del ente con este programa ha sido altamente positiva”, apuntó.

De la actividad, también participaron el director nacional de Desarrollo Social, Nicolás Lasa, y la secretaria general del ente, Olga Otegui.