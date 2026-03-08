Carlos Negro: la diferencia entre este gobierno y el de Lacalle Pou es que ahora hay un plan de seguridad

Política de seguridad

Por este motivo, no se hizo "ningún listado de normas para endurecer penas o cambiándoles el nombre porque se entendendió que esa no es la forma de hacer política criminal, eso no tiene resultado en la práctica, es una receta que tiene mucho que ver con las campañas electorales".

"Lo que sí hicimos, cosa que no hicieron las autoridades del gobierno anterior, fue respetar el trabajo de algunos integrantes del Ministerio del Interior de los gobiernos anteriores. Caso José Manuel Azambuya, caso Efraín Abreu, que se fue hace seis meses, caso (Diego) Sanjurjo. Se reconoció el trabajo de gente realmente preparada y comprometida con la gestión, más allá de los partidos", agregó.

Gestión de Lacalle Pou

Con respecto a los cambios concretos que aplicó el gobierno en materia de seguridad con respecto a lo que hizo la gestión de Lacalle Pou, Negro indicó que "el cambio concreto fue al cuarto día juntar a todos los jefes de policía del país, a todos los directivos de la Policía Nacional y decirles cuáles iban a ser los ejes estratégicos del Plan de Seguridad del gobierno".

"Esos mismos ejes estratégicos van a estar reflejados a finales de marzo en el Plan Nacional de Seguridad. Por lo tanto, ¿qué es lo distinto? Que acá hay un plan. El plan que nosotros diseñamos, que el 5 de marzo de 2025 le transmitimos a los jefes de policía y durante este año lo sistematizamos, lo nutrimos del aporte de la sociedad civil, de la academia, de los partidos políticos. Hicimos un plan sistemático de seguridad para diez años".

"Nosotros empezamos a trabajar sobre esos ejes y tenemos el resultado que tenemos. El gobierno anterior quiso ensayarlo tres años después de haber asumido, cuando en 2023 Heber anunció un plan de seguridad a mediano y largo plazo que involucraba al gobierno siguiente, que tenía, por ejemplo, la creación del Ministerio de Justicia. Y lo hacen conocer luego que la pandemia había terminado y volvían a los guarismos delictivos previos a la pandemia", añadió.