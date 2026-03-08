Hacete socio para acceder a este contenido

Política Carlos Negro | Lacalle Pou |

No es lo mismo, es distinto

Carlos Negro: la diferencia entre este gobierno y el de Lacalle Pou es que ahora hay un plan de seguridad

El ministro del Interior, Carlos Negro, diferenció la política de seguridad de este gobierno con la de Lacalle Pou.

Carlos Negro, ministro del Interior.&nbsp;

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El ministro del Interior, Carlos Negro, consideró que la anterior gestión de gobierno encabezada por Luis Lacalle Pou "no tenía ningún plan para la seguridad".

Entrevistado por El Observador, Carlos Negro señaló que siempre fue muy crítico, "por entender que la anterior gestión no tenía ningún plan para la seguridad", indicó y expllicó que la estrategia del gobierno de Lacalle Pou "era atender la emergencia con recetas ya manejadas históricamente, que es endurecer penas, crear delitos y la innovación únicamente fue cambiar de nombre a delitos ya existentes".

El ministro comentó que desde que asumió el nuevo gobierno el objetivo fue "no apelar a viejas recetas para endurecer penas".

Política de seguridad

Por este motivo, no se hizo "ningún listado de normas para endurecer penas o cambiándoles el nombre porque se entendendió que esa no es la forma de hacer política criminal, eso no tiene resultado en la práctica, es una receta que tiene mucho que ver con las campañas electorales".

"Lo que sí hicimos, cosa que no hicieron las autoridades del gobierno anterior, fue respetar el trabajo de algunos integrantes del Ministerio del Interior de los gobiernos anteriores. Caso José Manuel Azambuya, caso Efraín Abreu, que se fue hace seis meses, caso (Diego) Sanjurjo. Se reconoció el trabajo de gente realmente preparada y comprometida con la gestión, más allá de los partidos", agregó.

Gestión de Lacalle Pou

Con respecto a los cambios concretos que aplicó el gobierno en materia de seguridad con respecto a lo que hizo la gestión de Lacalle Pou, Negro indicó que "el cambio concreto fue al cuarto día juntar a todos los jefes de policía del país, a todos los directivos de la Policía Nacional y decirles cuáles iban a ser los ejes estratégicos del Plan de Seguridad del gobierno".

"Esos mismos ejes estratégicos van a estar reflejados a finales de marzo en el Plan Nacional de Seguridad. Por lo tanto, ¿qué es lo distinto? Que acá hay un plan. El plan que nosotros diseñamos, que el 5 de marzo de 2025 le transmitimos a los jefes de policía y durante este año lo sistematizamos, lo nutrimos del aporte de la sociedad civil, de la academia, de los partidos políticos. Hicimos un plan sistemático de seguridad para diez años".

"Nosotros empezamos a trabajar sobre esos ejes y tenemos el resultado que tenemos. El gobierno anterior quiso ensayarlo tres años después de haber asumido, cuando en 2023 Heber anunció un plan de seguridad a mediano y largo plazo que involucraba al gobierno siguiente, que tenía, por ejemplo, la creación del Ministerio de Justicia. Y lo hacen conocer luego que la pandemia había terminado y volvían a los guarismos delictivos previos a la pandemia", añadió.

