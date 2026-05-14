EEUU ofrece ayuda millonaria a Cuba mientras recrudece el cerco energético que agrava la crisis eléctrica

El canciller sostuvo que Cuba no tiene como práctica rechazar cooperación internacional cuando esta se ofrece “de buena fe y con fines genuinos”, ya sea de manera bilateral o multilateral. También aseguró que el gobierno está dispuesto a escuchar los detalles del ofrecimiento y los mecanismos mediante los cuales podría concretarse.

Sin embargo, cuestionó la contradicción entre el anuncio de ayuda y la política de presión económica que Washington mantiene sobre la isla. “La mejor ayuda que podría dar el gobierno de Estados Unidos al pueblo cubano es desescalar las medidas del bloqueo energético, económico, comercial y financiero”, afirmó.

Rodríguez denunció además que el endurecimiento de las sanciones en los últimos meses ha afectado severamente a todos los sectores de la economía y de la sociedad cubana, y advirtió sobre señales cada vez más fuertes de una posible escalada agresiva contra la isla.

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Crisis energética y apagones

En paralelo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, vinculó directamente el deterioro del Sistema Electroenergético Nacional con las restricciones impuestas por Washington sobre el suministro de combustible.

El mandatario se refirió a la crítica situación que atraviesa el país, luego de que se proyectara un déficit superior a los 2.000 megavatios durante el horario pico nocturno, una situación que provoca extensos apagones en gran parte del territorio cubano.

Díaz-Canel afirmó que el “bloqueo energético” impuesto por Estados Unidos amenaza con sanciones y aranceles a cualquier nación o empresa que suministre combustible a Cuba, dificultando así la llegada de petróleo y derivados esenciales para la generación eléctrica.

Según explicó, solo la falta de combustibles impide actualmente generar alrededor de 1.100 megavatios diarios en el país.

El presidente recordó además que en abril la llegada de un único buque con combustible —de los ocho mensuales que Cuba necesita para sostener el sistema— permitió disminuir temporalmente el déficit energético y reducir los apagones, lo que, según argumentó, evidencia el impacto directo del cerco sobre la generación eléctrica.

Plan perverso

Díaz-Canel también cuestionó a medios estadounidenses y a sectores políticos de Washington que atribuyen la crisis a problemas de gestión interna. “Lo que los voceros del régimen estadounidense tratan de mostrar como mala gestión cubana es en realidad el resultado de un perverso plan para llevar a niveles extremos las carencias del pueblo”, afirmó.

El mandatario sostuvo que ni el bloqueo económico de más de seis décadas, ni las 243 medidas adicionales aplicadas durante la administración de Donald Trump, ni las actuales restricciones sobre el combustible han logrado quebrar al gobierno cubano.

Mientras tanto, el anuncio de ayuda humanitaria estadounidense abre un nuevo capítulo en una relación bilateral marcada por décadas de confrontación política y económica, en un contexto en el que La Habana insiste en que la principal causa de la crisis energética y social sigue siendo el endurecimiento del bloqueo.