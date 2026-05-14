Patiño: La única autoridad que se animó a "meterle mano a la impunidad" fue Berruti

Para Patiño, estas respuestas forman parte de un problema estructural vinculado a la impunidad. “Cuando hablamos de impunidad es esta, la que vivimos día a día. Esto es parte de la impunidad”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior mantienen dinámicas internas que sobreviven a los cambios de gobierno y que dificultan el acceso a la información sobre crímenes de la dictadura.

Nadie quiere meter la mano

“Hay una estructura que rechaza por sí misma y se autoalimenta, independientemente de las autoridades políticas que vayan pasando”, expresó. A su entender, ninguna administración avanzó de forma decidida sobre esos mecanismos. “Ninguna autoridad política se ha animado a meterle mano a esta forma de trabajar, a los mecanismos que tiene la impunidad”, cuestionó.

Patiño hizo una excepción al referirse a la exministra de Defensa Azucena Berruti, a quien destacó por haber impulsado cambios dentro de las Fuerzas Armadas y por intervenir ante documentación que podía contribuir a esclarecer violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. “Es la única que le metió mano al Ministerio de Defensa”, afirmó.