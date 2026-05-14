La Asociación de Funcionarios de Primaria (AFUPRIM - PIT-CNT) ha manifestado su profunda preocupación por la situación que atraviesa el sistema educativo en 2026. A través de un análisis de la realidad actual y en el marco de una movilización realizada ayer el sindicato advierte que, si bien los episodios de violencia han mostrado una leve disminución respecto al ciclo anterior, los problemas de fondo se han agravado, afectando directamente la operatividad de los centros educativos y la salud de sus trabajadores.
Movilización
Funcionarios de primaria denuncian crisis estructural por falta de personal y precarización laboral
AFUPRIM denuncia la pérdida de 2700 cargos en Primaria, y afirman que la situación obliga a docentes a realizar tareas de limpieza y cocina por falta de personal.