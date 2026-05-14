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Política Primaria | funcionarios |

Movilización

Funcionarios de primaria denuncian crisis estructural por falta de personal y precarización laboral

AFUPRIM denuncia la pérdida de 2700 cargos en Primaria, y afirman que la situación obliga a docentes a realizar tareas de limpieza y cocina por falta de personal.

Funcionarios de primaria

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La Asociación de Funcionarios de Primaria (AFUPRIM - PIT-CNT) ha manifestado su profunda preocupación por la situación que atraviesa el sistema educativo en 2026. A través de un análisis de la realidad actual y en el marco de una movilización realizada ayer el sindicato advierte que, si bien los episodios de violencia han mostrado una leve disminución respecto al ciclo anterior, los problemas de fondo se han agravado, afectando directamente la operatividad de los centros educativos y la salud de sus trabajadores.

El impacto de la reducción de cargos no docentes

La problemática central radica en una drástica reducción de la plantilla funcional, con una pérdida acumulada de casi 2.700 cargos en los últimos años. De esta cifra, más de 2.300 corresponden específicamente a auxiliares de servicio, lo que ha generado un vacío administrativo y operativo sin precedentes. Esta situación se ve agravada por la inexistencia de un sistema de suplencias para el personal no docente, lo que deja a las escuelas en una situación de vulnerabilidad constante cuando un trabajador debe ausentarse.

La desnaturalización del rol pedagógico

Como consecuencia directa de este déficit, el sindicato denuncia que maestros, directores y profesores están asumiendo tareas de limpieza y cocina para garantizar el funcionamiento mínimo de los comedores y locales escolares. Esta sobrecarga no solo desvirtúa la función pedagógica para la cual fueron formados, sino que ha disparado los índices de licencias médicas por desgaste físico y emocional. AFUPRIM califica como inadmisible que la burocracia estatal y la falta de recursos técnicos en primera infancia sigan recayendo sobre las espaldas de los trabajadores.

Precarización y debilitamiento de programas clave

El diagnóstico gremial también pone énfasis en el deterioro de áreas sensibles como el Programa de Alimentación Escolar, Escuelas Disfrutables y el sector de Mantenimiento. La falta de inversión ha fomentado un escenario de precarización laboral y tercerizaciones que generan profundas desigualdades entre funcionarios que desempeñan las mismas tareas. Para el sindicato, la persistencia de estas inequidades y la ausencia de formación técnica demuestran una falta de apuesta real por la calidad educativa.

Un llamado a la voluntad política e inversión

Finalmente, AFUPRIM sostiene que no es posible alcanzar una educación pública de excelencia mientras continúe la política de recorte de recursos y el aumento de las exigencias burocráticas. La solución, según el comunicado, exige un compromiso político que se traduzca en una inversión real para fortalecer el sistema. Las demandas del sector incluyen la creación urgente de cargos, la igualdad de derechos laborales y una apuesta firme por la formación y el crecimiento profesional de todos los trabajadores que sostienen diariamente la educación pública uruguaya.

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