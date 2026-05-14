Funcionarios de primaria denuncian crisis estructural por falta de personal y precarización laboral

Precarización y debilitamiento de programas clave

El diagnóstico gremial también pone énfasis en el deterioro de áreas sensibles como el Programa de Alimentación Escolar, Escuelas Disfrutables y el sector de Mantenimiento. La falta de inversión ha fomentado un escenario de precarización laboral y tercerizaciones que generan profundas desigualdades entre funcionarios que desempeñan las mismas tareas. Para el sindicato, la persistencia de estas inequidades y la ausencia de formación técnica demuestran una falta de apuesta real por la calidad educativa.

Un llamado a la voluntad política e inversión

Finalmente, AFUPRIM sostiene que no es posible alcanzar una educación pública de excelencia mientras continúe la política de recorte de recursos y el aumento de las exigencias burocráticas. La solución, según el comunicado, exige un compromiso político que se traduzca en una inversión real para fortalecer el sistema. Las demandas del sector incluyen la creación urgente de cargos, la igualdad de derechos laborales y una apuesta firme por la formación y el crecimiento profesional de todos los trabajadores que sostienen diariamente la educación pública uruguaya.