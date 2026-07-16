Nicolás Olivera dijo que la coalición "se apuró" al anunciar que no votará la Rendición

Aunque aclaró que él no vio "a todos los legisladores" en la conferencia que dio la Coalición Republicana para hacer el anuncio. "Sé que hay algunos que no están de acuerdo", agregó.

El intendente de Paysandú dijo que él habría "esperado hasta el final" para poder negociar con el gobierno, aunque eso implicara votar en general el proyecto.

"Sí, se vota en general. ¿Qué pasa? ¿Se va a morir alguien?", se preguntó.

De esta manera, consideró que la Coalición Republicana debió tratar de "incidir" en el proyecto para resolver ciertos problemas.

"Nos perdimos una oportunidad de esperar, negociar, poner arriba de la mesa distintas cosas", señaló.

Encaminada la planta de hidrógeno verde

Olivera también se refirió a la inversión de HIF Global que prevé instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú. La inversión se había anunciado en el gobierno de Luis Lacalle Pou pero todavía no se concretó y durante la administración de Yamandú Orsi se negoció con la empresa una ubicación alternativa, debido a los reclamos del lado argentino, ya que la planta iba a estar ubicada frente a Colón.

Ahora, en tanto, el predio en el que se ubicará la planta estará en un terreno que pertenece a Ancap.

"Me consta que el gobierno está empujando, está alineado en tomar las decisiones que tiene que tomar. Las dos cosas que hoy condicionan la inversión, que es el costo de la energía y la localización, están encaminadas. No con la celeridad que todos queríamos que se tomaran las decisiones, pero está encaminado", dijo Olivera.

Uno de los aspectos que restaba definir era el precio de la energía que cobraría UTE a la empresa. El intendente de Paysandú recordó que la empresa había pedido que fuera de US$ 40 por megavatio y aseguró que el acuerdo, que todavía no fue anunciado oficialmente, hoy está en "cuarenta y pico" o en el "entorno" a los US$ 45.