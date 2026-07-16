Sector del Frente Amplio propone ambicioso proyecto para la Estación Central y el ferrocarril

En el documento de la iniciativa, los proponentes sostienen que la recuperación y puesta en valor del edificio de la Estación Central y de su entorno urbano “es una asignatura pendiente de la ciudad y del país al menos desde hace 30 años”. De esa forma, plantean “un perímetro de actuación amplio” para desarrollar un proyecto urbano de detalle en el marco de un plan maestro para el edificio y los predios contiguos, es decir, la playa de maniobras y los galpones.

Reactivación del tren de pasajeros

El proyecto también habla de la reactivación del transporte colectivo de pasajeros en tren para mejorar la conectividad entre el área urbana central, el norte y el oeste de Montevideo y el territorio metropolitano. “La reactivación del modo ferroviario minimizaría los tiempos de traslado de los habitantes, ampliaría las oportunidades laborales y el acceso a servicios, y revitalizaría barrios y localidades actualmente en declive, que cuentan con estaciones en desuso”, exponen.

De esa forma, proponen el desarrollo de dos grandes líneas férreas. Primero, la del Ferrocarril Central, dividida en dos tramos: el tramo 1 desde Estación Central hasta Progreso (Canelones), y un tramo 2 que llega hasta 25 de Agosto (Florida), y la ciudad de Florida en una etapa siguiente. Segundo, la línea del Ferrocarril al Este, que podría llegar hasta Empalme Olmos, pasando por Pando; la línea también podría alcanzar a la ciudad de Minas en una segunda etapa.

Para concretarlo, proponen que la actual terminal de pasajeros, que está ubicada a la altura de la calle Nicaragua, sea “desmantelada para habilitar la continuidad de las vías que sean necesarias hasta la Estación”. También plantean que se considere trasladar la terminal Río Branco de ómnibus, para liberar esa área, y generar “una terminal intermodal que sumará en un mismo nodo los servicios de trenes de pasajeros, servicios de buses de media distancia y servicios urbanos”.