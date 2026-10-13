Pronóstico del tiempo en Uruguay: lluvias, nubosidad y viento marcarán los próximos días

Los vientos soplarán del este y sureste, con velocidades de entre 10 y 30 kilómetros por hora. Durante la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, con nuevas posibilidades de lluvias débiles y aisladas.

En la zona de referencia del pronóstico general publicado por el organismo, las temperaturas oscilarán entre los 12 °C de mínima y los 16 °C de máxima. Los valores pueden variar según la región del territorio nacional.

Miércoles 14: continuará la inestabilidad

Para el miércoles, el panorama meteorológico no presentará cambios significativos. Inumet prevé cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y neblinas durante las primeras horas del día.

La temperatura mínima prevista será de 12 °C y la máxima de 16 °C en la zona de referencia del pronóstico consultado.

El viento continuará soplando predominantemente del sureste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h. Durante la tarde y la noche se esperan rachas de hasta 40 km/h.

En Montevideo, las previsiones de MetSul también apuntan a la persistencia de las precipitaciones. Su pronóstico para la capital contempla lluvias durante el miércoles, con temperaturas estimadas entre 14 °C y 15 °C y vientos de alrededor de 35 km/h.

Jueves 15: aumentará la intensidad del viento

El jueves continuará la abundante nubosidad, con cielo nuboso y cubierto y posibilidad de precipitaciones aisladas, según el pronóstico oficial.

Las temperaturas previstas para la zona de referencia de Inumet se ubicarán entre los 13 °C de mínima y los 18 °C de máxima.

Sin embargo, uno de los aspectos destacados será la intensificación del viento. Durante la mañana se esperan velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 km/h. Hacia la tarde y la noche, el viento del sureste podría alcanzar velocidades de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Las previsiones de MetSul para Montevideo también señalan un escenario ventoso, con rachas que podrían superar los 50 km/h durante el jueves. Se trata de estimaciones de modelos meteorológicos y no de una advertencia oficial por fenómenos adversos.

¿Cómo estará el tiempo en Montevideo durante los próximos días?

En Montevideo y el área metropolitana, el pronóstico apunta a una sucesión de jornadas grises, con temperaturas frescas y precipitaciones débiles o aisladas.

Para este martes, MetSul estima temperaturas de entre 14 °C y 15 °C, con lluvias débiles y vientos cercanos a los 24 km/h. Para el miércoles, prevé lluvias más significativas, con temperaturas similares y viento de unos 35 km/h.

El jueves persistiría la posibilidad de precipitaciones, acompañadas por un aumento considerable del viento. Para el viernes 16, MetSul mantiene la previsión de lluvias débiles y estima temperaturas de entre 13 °C y 14 °C, con vientos que podrían alcanzar los 63 km/h.

Estos valores corresponden al pronóstico específico de Montevideo elaborado a partir de modelos meteorológicos y pueden modificarse con las próximas actualizaciones.

Qué se espera para el resto de la semana

La información disponible de Inumet permite establecer una perspectiva detallada hasta el jueves 15. Para las jornadas posteriores, las estimaciones de MetSul para Montevideo sugieren que las precipitaciones débiles y el viento podrían persistir durante el viernes y el sábado, antes de una posible mejora durante el domingo.

En particular, MetSul prevé para el sábado 17 lluvias débiles y temperaturas de entre 13 °C y 13 °C en Montevideo. Para el domingo 18, en cambio, anticipa un cielo con sol y abundante nubosidad, con temperaturas de entre 13 °C y 14 °C.

Esta posible mejora todavía debe interpretarse con cautela, dado que los pronósticos pierden precisión a medida que aumenta el horizonte temporal.