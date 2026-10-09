No legalicemos una fábrica de perdedores

Poder apostar desde cualquier lugar y a cualquier hora describe una capacidad tecnológica, pero no demuestra un progreso social. Uruguay tiene derecho a sostener sus límites, incluso frente a una expansión gradual.

La gestión reciente de la AUF y la Conmebol ante el presidente Yamandú Orsi para evitar sanciones por publicidad de apuestas durante la final de la Libertadores muestra el poder movilizado detrás de esta pretensión. Los beneficios prometidos y las advertencias sobre lo que Uruguay perdería constituyen una presión política. Si recibir un espectáculo queda condicionado a una concesión normativa, el planteo adquiere, a mi juicio, un carácter extorsivo. El Gobierno debe responder desde su responsabilidad pública.

Tampoco comparto la intención expresada públicamente de Pedro Bordaberry de aprobar una ley excepcional y acotada. La duración del permiso no mide sus consecuencias: una dispensa breve puede conceder exposición extraordinaria e instalar un precedente duradero. Resolverlo mediante una ley específica no reduce la trascendencia del debate sobre salud, dinero y autoridad del Estado.

Argumentos sólidos

Los tres documentos de Bancas de Quinielas del Uruguay aportaron insumos jurídicos, sanitarios y económicos a esta reflexión. Sus autores tienen intereses comerciales que exigen una lectura independiente. Mi posición no defiende su exclusividad ni se limita a perfeccionar la regulación: rechaza ampliar el mercado. La protección debe exigirse a cualquier operador, nacional o extranjero, antiguo o recién llegado. Antes se necesitaba salir, llegar a una ventanilla y ajustarse a un horario. Esas barreras no eliminaban el riesgo, pero separaban el deseo del gasto. Hoy la apuesta viaja en el bolsillo, hasta el trabajo, el ómnibus, la mesa familiar y la cama. Cambia la relación con el dinero, la expectativa y la frustración: cada pérdida encuentra enseguida una nueva ocasión de consumo, sin desplazamiento ni interrupción obligatoria.

Ni siquiera hay que esperar el final del partido para volver a apostar. La velocidad permite intentar recuperar lo perdido mientras persiste la emoción de la derrota. Pantallas, anuncios sonoros, camisetas, carteles, bonos y premios crecientes alimentan esa continuidad. La pausa depende demasiado de la voluntad del usuario. Una política protectora debe reforzar límites efectivos, en vez de celebrar cada facilidad para convertir un impulso en una transferencia.

Muchos adultos juegan ocasionalmente y mantienen el control. Eso no vuelve inocua la expansión ni obliga a esperar que todos resulten perjudicados. Hay que evaluar la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad real de las plataformas para detectar cambios preocupantes de conducta, prevenir daños, mitigarlos y contribuir a repararlos. Una advertencia al pie del anuncio no compensa un diseño que estimula la repetición del gasto.

La discusión sobre el entretenimiento debe admitir también la frustración, el deseo de recuperar lo perdido y la dificultad de detenerse. No basta con exhibir premios individuales mientras se invisibiliza el saldo colectivo. La evaluación pública debe preguntarse quién recibe las ventajas, quién asume los costos y cómo se compensan los perjuicios. Esa información tiene que estar disponible antes de votar una apertura.

Reparos de actores clave

La Organización Mundial de la Salud advierte que los daños del juego exceden la ludopatía y afectan las finanzas, los vínculos y la salud mental. Alcanzan también a familiares y terceros que nunca apostaron. Una decisión presentada como individual puede comprometer recursos compartidos. Quienes conviven con el jugador no figuran como clientes, pero pueden pagar una parte sustancial de las consecuencias.

El problema existe antes del diagnóstico si se juega dinero necesario, se ocultan gastos o se contraen deudas para continuar. Atender únicamente los casos clínicos deja fuera una extensa zona de padecimientos. Las autoridades deben conocer las pérdidas dispersas entre hogares, las privaciones y el deterioro de las relaciones, sin esperar que aparezcan casos extremos para intervenir.

Una pérdida prescindible para una familia puede significar alimento o alquiler para otra. Ofrecer la misma aplicación no iguala la capacidad de soportar sus efectos. Celebrar la democratización de las apuestas confunde acceso al consumo con conquista de derechos. Los más humildes disponen de menos defensas económicas; niños y adolescentes necesitan protección especial frente a los estímulos comerciales. La igualdad de acceso al riesgo no produce igualdad social.

La promesa de ganar resulta persuasiva donde faltan oportunidades. Pero apostar no reemplaza el trabajo, el ahorro ni una inversión productiva. Un premio puede cambiar una vida; no modifica el resultado conjunto de un mercado que devuelve menos de lo que recibe. Ofrecer esa excepción como respuesta al salario insuficiente convierte la necesidad en ocasión de captación. Una política social no puede descansar en que cada hogar sea el afortunado.

El fútbol añade una ventaja decisiva: el afecto ya está construido. Un niño quiere su camiseta antes de comprender qué negocio anuncia. La empresa compra acceso a esa pertenencia y recibe parte del prestigio del club y sus jugadores. Así, el mensaje alcanza a quienes buscaban disfrutar del deporte y se incorpora a una experiencia familiar. Defender el derecho a mirar un partido sin invitaciones a apostar también es proteger esa pasión.

La mercantilización del fútbol profesional obliga a examinar las relaciones entre organismos dirigentes, sociedades anónimas deportivas, contratistas e intermediarios, y la circulación de sumas desmesuradas frente a la economía cotidiana. Se agrega el problema de las apuestas ilegales. Sin atribuir delitos sin pruebas, corresponde exigir transparencia. La magnitud del dinero no concede autoridad para negociar cualquier límite ni un mandato para disponer de la pasión popular.

Los ingresos extraordinarios prometidos a clubes, deportistas, contratistas o al Estado no resuelven la cuestión ética. Tampoco la resuelve invocar el PBI. Una actividad puede generar movimiento económico y deteriorar el bienestar de quienes la sostienen. La salud y la protección de los vulnerables deben pesar más que un patrocinio. Financiar el deporte no autoriza a descargar sus costos sobre hogares, adolescentes y niños.

El operador obtiene ingresos del consumo que debe limitar cuando aparecen riesgos. Ese conflicto exige obligaciones verificables, controles independientes y sanciones, aunque incomoden a grandes contribuyentes o patrocinadores. La protección no puede depender de la renuncia voluntaria a ganancias. El Estado debe conocer lo que sucede, imponer correcciones y publicar resultados; la responsabilidad empresarial no sustituye su capacidad de fiscalización.

La autoexclusión falla si quien se aparta de una plataforma continúa en otra; un tope falla si se elude repartiendo el gasto entre cuentas. Hay que coordinar las protecciones y cerrar esas brechas en el sistema existente. Sus deficiencias no justifican multiplicar operadores. Primero deben demostrarse resultados. La población no puede ser el ensayo de una expansión comercial, tampoco cuando ésta se presenta como excepción legal.

Las normas estan para cumplirse

Uruguay reconoce autorizaciones específicas, incluidas apuestas deportivas: sería falso declarar ilegal toda apuesta digital. La Ley 19.535 mantiene el principio de ilegalidad fuera de las excepciones previstas, y el Decreto 366/017 prohíbe publicitar, promover o patrocinar juegos y operadores no autorizados. No hay un vacío que obligue a improvisar. Existen decisiones públicas cuya finalidad debe sostenerse frente a cada nueva oportunidad comercial.

La final de la Libertadores en el Centenario no cambia esa responsabilidad. Quienes contrataron patrocinios en el exterior debieron contemplar las reglas del país anfitrión. Uruguay no está obligado a garantizarles toda la rentabilidad esperada. La soberanía incluye establecer condiciones para las actividades en su territorio; omitirlas en un contrato privado no convierte la legislación nacional en una cláusula negociable del espectáculo.

La publicidad sigue circulando en fotografías y videos después del partido. Permitirla ante la mayor audiencia debilita la protección precisamente cuando más importa. Una concesión fundada en el tamaño del acontecimiento facilitará otras demandas, amparadas en contratos o amenazas financieras semejantes. La coherencia del Estado no puede depender del poder del patrocinador. Cuanto mayor sea la presión, más necesario resulta sostener el límite.

La cuenta fiscal debe incluir lo que los hogares dejan de destinar a otras necesidades, los costos de supervisión y atención, y los perjuicios difíciles de expresar en pesos. Recaudar no equivale a crear riqueza ni demuestra un beneficio social neto. El dinero retenido fue, antes de financiar tributos y utilidades, una pérdida neta del conjunto de jugadores. Si presupuestos públicos y clubes dependen de él, cada restricción puede denunciarse como amenaza financiera. El negocio consigue aliados necesitados de su crecimiento. Es prudente evitar esa dependencia antes de descubrir que proteger a la población exige desfinanciar instituciones acostumbradas a vivir de sus pérdidas.

Las plataformas extranjeras ya llegan al país y el control digital es difícil. Una licencia puede facilitar ciertas exigencias, pero también aumentar la participación y el volumen jugado. Desplazar actividad ilegal no acredita un beneficio si crece la exposición total: deben evaluarse ambos efectos. La existencia de infracciones exige mejores instrumentos y recursos, no la renuncia automática a una prohibición. Hay medidas concretas: fiscalizar pagos, actuar contra publicidad prohibida, cooperar internacionalmente y exigir responsabilidades a quienes facilitan incumplimientos, con garantías. Desde julio de 2025 los Países Bajos prohíben el patrocinio de proveedores de juego en línea y exigen cesar las acciones publicitarias vinculadas. Ese antecedente no prueba el fracaso de toda legalización; muestra que autorizar no resuelve la exposición comercial. Podemos aprender sin expandir primero un negocio luego difícil de contener.

Rechazar nuevas habilitaciones requiere presupuesto, orientación y atención accesibles, educación sobre el negocio e investigación independiente con salud pública y academia. Las empresas deben aportar información, pero no fijar las preguntas ni administrar las conclusiones. Mantener prohibiciones y mejorar garantías es una política posible. El partido, la amistad, la sobremesa y el teléfono merecen preservarse de una captación comercial permanente.

Los legisladores deben mirar más allá de los balances recibidos en sus despachos. Las familias que soportan pérdidas tienen menos capacidad de presión que quienes negocian patrocinios millonarios. Darles prioridad corresponde al Estado.

Rechazo ampliar un mercado que prospera reteniendo dinero de sus clientes y ceder límites para conservar un espectáculo. Uruguay debe impedir que la alegría compartida del fútbol se convierta en puerta de entrada a una industria de pérdidas.